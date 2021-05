Sota el grup de bulboses s’acull un important nombre de plantes on tenen cabuda diferents espècies de tipus silvestres, comestibles i ornamentals. En aquest article ens centrem en els anomenats bulbs de primavera, que són anomenats així perquè són els apropiats per a plantar-se només durant aquest període de temps, encara que la seva floració se situï durant l’estiu.

Els denominats bulbs de primavera, ofereixen una gran varietat de gèneres, espècies, varietats i, per tant, colors. En el seu conjunt, permeten tenir el jardí amb les seves flors durant més de mig any. També poden naturalitzar-se quedant al jardí de manera permanent.

Algunes de les espècies més populars són: Agapanthus africanus i Agapanthus praecox, Amaryllis belladona, Begonia elatior, Cyclamen persicum, Dahlia, Gladiolo, Hippeastrum cinderella, Lilium spp, Paeonia lactiflora, Anastatica hierochuntica o Tigridia pavonia, entre altres

A l’hora de plantar els bulbs de primavera hem de saber que són bastant sensibles al fred, i iniciarem la seva plantació quan intuïm que ja no hi ha risc de gelades hivernals. Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de la seva plantació és que hi ha espècies com la Dahlia que pot ser plantada juntament amb altres tipus de plantes per a crear bells massissos de flor.

Buscarem per a la seva plantació al jardí un emplaçament assolellat amb terra rica i fresca. Si plantem els bulbs en tests o jardineres, un substrat universal o substrat de plantació, poden ser molt apropiats.

Per a la seva plantació tindrem molt en compte l’espècie a plantar. Associada a ella anirà tant la profunditat com la distància de plantació dels bulbs. Quant a la profunditat, una bona referència és el doble de la grandària del bulb.

Per a tests i jardineres, el mètode és aportar una base de substrat deixant una altura fins a la superfície del doble de la grandària del bulb, es col·loquen amb la zona de brotada cap amunt i se’ls cobreix de substrat. Després es compacta lleugerament i se li dóna un reg copiós.

En el cas del jardí, després de millorar-se la terra es realitza un forat, es diposita el bulb en posició vertical, s’enterra i es procedeix a donar-li el reg copiós.

Per Floresyplantas.net / AMIC – Tot Sant Cugat