Grandvalira i Ordino Arcalís ofereixen aquest estiu el forfet 4 Valls

Les estacions de Grandvalira Resorts, Grandvalira i Ordino Arcalís, han creat per a aquest estiu el forfet 4 Valls, un passi que permet al visitant gaudir de la natura col·leccionant noves aventures ja sigui en parella, família o amb amics. Es tracta d’un forfet vàlid a partir dels dies 12 i 13 de juny, quan el Mon(t) Magic Family Park de Canillo farà una obertura anticipada (del 14 al 18 de juny el parc familiar romandrà tancat). L’estrena oficial de la resta d’instal·lacions i activitats de les estacions de Grandvalira Resorts serà el dia 19 de juny.

La temporada d’estiu a Grandvalira Resorts conclourà el dia 12 d’octubre, data en que es preveu tancar l’activitat del Mon(t) Magic Family Park de Canillo. El passi, que es podrà consumir en dies no consecutius, donarà accés a diverses activitats a Grandvalira i a Ordino Arcalís, i es podrà adquirir tant a les taquilles com als webs de grandvalira.com i ordinoarcalis.com.

Amb el forfet 4 Valls es busca oferir una experiència completa als visitants de Grandvalira Resorts, una experiència que inclou activitats en plena natura acompanyades d’atractives propostes gastronòmiques, de manera que es pugui gaudir de les valls d’Encamp, Canillo, Soldeu i Ordino més d’un dia en una època, l’estiu, en què es preveu que el turisme de muntanya sigui una de les alternatives d’oci vacacional més sol·licitades.

Amb el forfet 4 Valls serà possible gaudir del Funicamp, el funitel més llarg d’Europa. Un trajecte de 25 minuts, a través de la vall de Cortals, que arriba a una altitud de 2.502 metres. Des d’allà es poden realitzar rutes a peu i excursions en 4×4 per descobrir paisatges d’alta muntanya i el patrimoni cultural i històric visitant l’Orri del Cubil. El forfet inclou una excursió en bus 4×4 fins al Llac de Pessons, al sector de Grau Roig, on també es podrà practicar senderisme, pesca i degustar els àpats del restaurant Refugi Llac de Pessons, un dels indrets naturals més espectaculars d’Andorra.

Tant els amants del golf com aquells que vulguin provar-ho per primer cop podran practicar aquest esport en el practice del camp Golf Soldeu, el més alt d’Europa (2.250 metres), que compta amb 9 forats i un par 33 en una longitud de 2.590 metres i 16 hectàrees d’extensió. S’hi arriba amb el telecabina Soldeu, també inclòs en el forfet 4 Valls.

En el Mon(t) Magic Family Park, en el sector de Canillo, el forfet 4 Valls inclou la pujada i baixada en el telecabina de Canillo així com un passi en el Màgic Gliss, un tobogan de muntanya de 555 m.

A les instal·lacions del Mon(t) Magic Family Park del sector de Canillo també s’hi troba la tirolina de 550 m de llargada que travessa el llac del Forn. Pels més petits, el Mon(t) Magic Family Park seguirà oferint multitud d’activitats i jocs com cotxes a pedals, l’acrojump, el minigolf i llits elàstics, entre altres. I a la zona del Llac del Forn, seguiran les activitats de patinets d’aigua i piragües, així com el múixing d’estiu per passejar en trineus arrossegats per gossos.

I, per últim, el forfet 4 Valls ofereix als amants del senderisme, l’aire fresc i la natura en estat pur la possibilitat de gaudir de les vistes que ofereix Ordino Arcalís gràcies als viatges panoràmics en el telecabina Tristaina i el telecadira de Creussans, el més alt d’Andorra (2.625 m.), on espera al visitant una de les principals novetats de l’estiu, un nou i espectacular reclam turístic al País del Pirineus. Aprofitant el viatge, és obligada la visita als extraordinaris Llacs de Tristaina, Reserva de la Biosfera per la UNESCO, com tota la Vall d’Ordino.