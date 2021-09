Brussel·les vol plantar 3.000 milions d’arbres dins del pla per millorar la situació dels boscos a la UE

La Comissió Europea ha presentat la seva estratègia per millorar la qualitat dels boscos dins de la Unió Europea amb l’horitzó 2030, marc en el qual ha plantejat un ‘full de ruta’ per plantar 3.000 milions d’arbres.

L’estratègia forestal s’emmarca en la bateria de mesures legislatives que Brussel·les vol posar en marxa per emprendre la transició ecològica. ‘Els boscos són un aliat fonamental en la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Funcionen com a embornals de carboni i ens ajuden a reduir els impactes del canvi climàtic, per exemple, refredant les ciutats, protegint-nos de les grans inundacions i reduint l’impacte de les sequeres ‘, ha assenyalat la Comissió Europea en un comunicat.

En aquest context, proposa mesures concretes per incrementar la quantitat i qualitat dels boscos a la UE, així com augmentar la seva protecció, restauració i resistència. Les accions plantejades augmentaran el segrest de carboni a través d’embornals i reserves, contribuint així a la mitigació del canvi climàtic.

També es plantegen accions per millorar les estructures i governances dels boscos, desenvolupant plans de subvencions per a aquells propietaris que apostin per la diversificació forestal i impulsin ecosistemes alternatius. En aquest pla s’enquadra el pla per plantar 3.000 arbres a tot Europa, en línia amb principis ecològics. Durant la presentació, el vicepresident de Pacte Verd, Frans Timmermans, ha defensat la feina de Brussel·les per protegir els boscos europeus, considerant que són l’escenari de la major biodiversitat que es dóna a la Terra i són clau per mantenir l’aigua neta i els sòls rics. ‘Els boscos europeus estan en risc. Per això treballarem per protegir-los i restaurar-los, millorarem la gestió forestal i donarem suport als guardaboscos’, ha insistit, assegurant que això va en benefici de la pròpia salut i el futur dels humans.

Per Ecoticias