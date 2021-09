Una organització d’alt rendiment és la que de manera persistent aconsegueix uns resultats molt per sobre de la mitjana. Alguns dels elements que ajuden a esdevenir una organització d’alt rendiment són el talent, l’apoderament per a la innovació i la millora contínua; la bona governança i la igualtat. Si a més de ser-ho vols semblar-ho, cal afegir-hi la comunicació; i si en tens prou amb semblar-ho aleshores centra’t en la comunicació, però sigues conscient de les possibles conseqüències.

El talent pertany a les persones, però es canalitza i s’aprofita millor a través d’organitzacions intel·ligents i de personal directiu que el sap promoure. És un factor essencial que es pot manifestar de maneres molt diverses. És un bé preciós i afortunadament gens escàs. Si en tens, cuida’l. Si et sembla que no n’hi ha prou, fixa-t’hi bé, desenvolupa’l, dona confiança, exigeix responsabilitat i practica el reconeixement; et sorprendrà la rapidesa amb què apareix. Si tens temps i paciència, cultiva’l i fes-lo créixer; a més de talent aconseguiràs compromís, i les collites seran profitoses. Si tens pressa i t’ho pots permetre, ves a buscar-lo a la competència, però recorda que el talent incorporat només dona fruits en terrenys prèviament adobats.

Al talent cal sumar-hi l’esforç, la cultura de l’esforç i les virtuts que hi van associades: la constància, la diligència, la millora contínua i la resiliència. Tot allò important que no depèn de l’atzar acostuma a exigir molt esforç i sovint com més esforç s’hi posa més fortuna arriba. Gary Player deia que com més dur entrenava, més sort tenia. I si al talent de les persones amb la cultura de l’esforç aconsegueixes treball d’equip, encara no tindràs els resultats garantits però ja hi seràs més a prop. Una de les formes que encarna el talent i que sol ser catalitzador de les organitzacions és el lideratge; quan hi ha lideratge -aquesta qualitat costa més de trobar- tot és molt més fàcil.

La innovació és l’avenir, és la millor manera d’influir en com serà el futur a partir de com t’agradaria que fos el present. Comporta aprenentatge, dur, freqüentment associat a l’experimentació, als processos d’assaig i error o el prototipatge ràpid. Exigeix coratge, adequada gestió d’expectatives i digestió de decepcions. El més complicat és tenir la capacitat o la intuïció de saber diferenciar les idees brillants de les ocurrències. En innovació no s’acostuma a complir la màxima que diu que seguint el fum trobaràs el foc, massa sovint el xarlatanisme la parasiten i o bé el que es fa o bé els recursos que s’hi dediquen no es corresponen amb les expectatives que desperten les declaracions que es fan. Una bona manera de tenir present perquè és fonamental la innovació és recordar l’adagi de Steve Blank: L’execució paga el vostre salari, la innovació paga la vostra pensió.

Bons líders per rendir bé

La governança l’hem d’entendre com la metodologia per mitjà de la qual l’organització articula i madura el seu procés de presa de decisions i el sistema pel qual un cop preses les decisions les aplica, amb la finalitat d’assolir els seus objectius i d’aconseguir que el que s’ha decidit que s’ha de fer es faci i es faci bé, en temps, forma i fons. És la ma invisible que contribueix a que els plans estratègics es facin realitat. Si els teus plans estratègics sistemàticament queden lluny de complir-se, no t’hi trenquis el cap, tens un problema a la governança. Si ho dubteu, sempre podeu fer una diagnosi i veureu el que surt. No hi ha intel·ligència executiva sense intel·ligència organitzativa.

L’excel·lència passa inexorablement pel desenvolupament de les persones, la corresponsabilitat del treball en xarxa i la bona estructuració dels equips, la transparència de la informació compartida, amb supervisió permanent a la recerca de la millora continua. Això és la governança, saber trenar bé aquests vímets. Hem d’evitar que una cultura organitzativa inoperant no dilapidi una estratègia brillant. Peter Drucker deia que la cultura es menja l’estratègia per esmorzar. El bon lideratge pot suplir o dissimular les mancances a nivell de la governança. Una bona governança pot arribar a compensar una manca de lideratge. Mal lideratge sense bona governança, fracàs garantit. Bon lideratge amb bona governança t’atansen a l’escenari idoni.

Organització horitzontal

La igualtat, quan parlem de persones, incorpora les perspectives d’oportunitats, de diversitat i d’equitat. Les oportunitats son l’autèntic ascensor social. La diversitat enriqueix. L’equitat pondera. La igualtat en una organització és la cola d’adherència i la llima de les injustícies. No hi ha solucions binàries, però és important tenir punts de fuga clars cap on orientar tant la tasca com el propòsit. Fent efectiva la igualtat multiplicareu totes les oportunitats per dos. Els qui encara no teniu pla d’igualtat i ara us esteu proposant fer-lo per complir el mandat legal, feu-vos un favor, no us limiteu a complir l’expedient, preneu-vos-el seriosament, feu-lo amb rigor, definint mesures ambicioses però que alhora siguin factibles. En quatre o cinc anys segurament aconseguireu revertir la majoria de desajustos que detectareu. I descobrireu que la diversitat, la mirada de gènere, la pluralitat, enriqueixen l’anàlisi, donen més perspectiva i milloren el resultat. Per Pauli Murray l’autèntica comunitat es basa en la igualtat, la mutualitat i la reciprocitat.

La comunicació cal exigir que sigui honesta. La credibilitat del que vulguis projectar cap en fora dependrà fortament de l’autenticitat del que siguis cap endins. Per ser-ho, allò fonamental és la comunicació interna. Per semblar-ho, l’altaveu és la comunicació externa. La comunicació interna cal planificar-la i treballar-la tant o més que l’externa. De la interna una característica bàsica és la coherència, el que es diu s’ha de correspondre amb el que es fa i el que fas s’ha de correspondre amb el que has dit.

Pel que fa a l’externa cal pensar què i perquè vols comunicar i assegurar que hi hagi consonància entre allò que dius, allò que fas i com ets percebut. En aquest sentit, és bo evocar les paraules atribuïdes a Abraham Lincoln: Podeu enganyar tothom una estona. “Es pot enganyar alguns tot el temps. Però no es pot enganyar a tothom tot el temps”.

Esmerçant i balancejant el talent, la innovació, la governança i la igualtat, anireu veient com milloren el compromís de les persones, la satisfacció de la clientela (o de totes les parts interessades: els stakeholders), el creixement, la rendibilitat, la productivitat, la competitivitat, la sostenibilitat, l’eficàcia o l’eficiència, etcètera. Tot dependrà d’on poseu el focus. Sempre haureu de prioritzar, perquè mai es pot ser la millor organització en tot. I si comuniqueu bé, a més de ser-ho, aconseguireu que tothom sàpiga que ho sou augmentant així la vostra credibilitat i reputació.

Per Miquel Guiot Rocamora, advocat i directiu especialitzat en governança