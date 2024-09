Roser Rodríguez Jerez

Moltes persones es preocupen perquè creuen que, capficant-se, és la millor manera de prevenir o resoldre problemes. Senten que si no es preocupen, són irresponsables. Consideren que si no pensen en els possibles problemes, aquests, acabaran per aparèixer i portaran greus conseqüències. El que sí que es pot fer és aprendre de l’error i intentar millorar les conseqüències en el present, però no es podrà modificar el passat.

Si no hi podem fer res, la preocupació no té sentit, oi? Si pots fer alguna cosa respecte al problema que et preocupa, deixa de preocupar-te i posa’t mans a l’obra. En altres paraules, fes el que hagis de fer. Evitar els problemes pot ser una solució temporal que prens per a no enfrontar-te a la veritable causa dels mateixos. És una cosa humana i que tots hem fet en algun moment. Intentar mirar cap a una altra banda i així evitar la incomoditat que pot suposar fer-los front.

Però, la realitat és que això no servirà a mitjà o llarg termini. El problema seguirà existint i possiblement es faci més gran o intens amb el pas del temps.

Però, mai oblidis el següent: Encara que de vegades ens costi veure el que és clar, estar bé i ser feliç són decisions que les prenem nosaltres. Hem de ser conscients del gran poder que està dins de cadascun de nosaltres. Quan ens proposem alguna cosa, només hem de tenir confiança en què ho podem aconseguir i fer el que correspongui per a assolir-ho.