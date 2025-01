Boí Taüll, a punt per a la Copa del Món d’Esquí de Muntanya

L’estació de Boí Taüll (Govern.cat)

L’estació de Boí Taüll es convertirà de nou, aquest cap de setmana, 1 i 2 de febrer, en seu oficial de dues de les proves de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya 2025, Esprint i Relleus Mixtos. La competició està organitzada i homologada per la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF). El 2025 és un any clau en el calendari d’aquesta disciplina esportiva ja que es tracta d’un any preolímpic on els atletes tenen l’oportunitat de sumar punts decisius de cara a la seva classificació per als Jocs Olímpics de Milano Cortina 2026, on l’esquí de muntanya serà olímpic per primera vegada. La ISMF World Cup Skimo a Boí Taüll és una de les proves més destacades del circuit i representa un moment fonamental en el camí cap a la gran cita olímpica.

El conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez Merino, que ha presentat aquest dilluns la competició juntament amb el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz Novella, ha destacat que la Copa del Mön “és important per a desterritorialitzar els esdeveniments esportius: que tot Catalunya se’n pugui beneficiar sota els paràmetres de sostenibilitat, retorn econòmic i retorn social”. “Des del Departament d’Esports hem d’apostar per aquest tipus d’esdeveniments, al costat de Ferrocarrils perquè la muntanya és un lloc privilegiat per a acollir actes esportius, sempre cuidant el territori des del punt de vista de la sostenibilitat. Estic convençut que serà un èxit esportiu i celebrarem bons resultats dels nostres representants”, ha afegit.

Per al president d’FGC “Boí Taüll es consolida com a referent per a acollir competicions internacionals i suposa un esforç col·lectiu important, des de Ferrocarrils, les institucions del Territori la pròpia Generalitat per a promoure aquest tipus d’esdeveniments que el que fan és incrementar la presència de públic i equips en una competició d’alt nivell”. A més, ha posat de relleu el fet que hi ha “una presència molt important d’esportistes catalans amb unes expectatives molt altes de grans resultats. Per tant, no només serà un èxit de públic sinó que també ens acompanyaran els èxits esportius”.

Televisió de Catalunya retransmetrà en directe els dos dies de competició. Dissabte es disputarà la prova d’Esprint, que es podrà veure de 10:50 h a 12.00 h per TV3 i la plataforma 3Cat. I diumenge, la de Relleus Mixtos, d’11 h a 12:15 h, també per TV3 i plataforma 3Cat. La producció de la competició anirà, un any més, a càrrec de Televisió de Catalunya. Gràcies a la feina feta fins ara i a la col·laboració entre Ferrocarrils i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el senyal arribarà a tot el món.





ISMF World Cup Skimo 2025: participants, xifres i favorits

La participació a la Copa del Món d’Skimo 2025 a l’estació de Boí Taüll comprèn a dia d’avui uns 200 esportistes de 28 països d’arreu del món. A més, es preveu que hi hagi involucrades més de 50 persones pel que fa a l’organització, i que es reuneixin a la Vall de Boí més de 50 tècnics de les seleccions. En total, aquest territori privilegiat situat al bell mig del Pirineu serà durant una setmana el refugi esportiu d’unes 350 persones acreditades implicades en aquesta competició..

Pel que fa als esportistes participants, dels 11 que formen part de l’equip espanyol, 8 són catalans: Oriol Cardona, Marta Garcia, Ot Ferrer, Laia Sellés, Marc Ràdua, Biel Pujol, Gael Álvarez i Maria Costa. Un dels candidats a medalla és Oriol Cardona, que just aquest cap de setmana ha guanyat la prova de la Copa del Món que s’ha disputat a Andorra, en la modalitat de Relleus Mixtos. A més, també es va proclamar vencedor en la primera prova d’Esprint de la Copa del Món i és el vigent campió d’Europa i del Món de les especialitats d’Esprint i Relleus Mixtos. En la Copa del Món de l’any passat va aconseguir la tercera posició en la prova d’Esprint i en la prova de Relleus Mixtos. Marta Garcia, després d’aconseguir una quarta posició en la prova d’Esprint l’any passat, demostrarà les seves possibilitats i intentarà col·locar-se al capdavant de la classificació de les dues proves.

I en la categoria U23, Ot Ferrer, que va quedar primer als Jocs Olímpics de la Joventut el 2020, 6è en el passat Campionat d’Europa de la modalitat i 3er a l’última prova d’esprints a la copa del món de Shahdag, té moltes opcions de fer pòdium a la prova Esprint. També destaca Maria Costa, guanyadora d’una medalla d’or en la modalitat Esprint en els Jocs Olímpics de la Joventut el 2020 i d’una plata en la categoria U23 en el Campionat Europeu celebrat a Flaine-Chamonix l’any passat, a més de quedar en el top 10 absolut de la prova.





Boí Taüll, un entorn idíl·lic per als amants de l’esquí de muntanya

La Vall de Boí, situada en un entorn únic al cor de l’Alta Ribagorça, s’ha consolidat com un referent internacional gràcies a ser un exemple de sinèrgia entre esport i patrimoni cultural. Amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici com a gran atractiu, aquest indret també destaca per la bellesa de les seves muntanyes i valls, així com per l’excel·lència de l’estació d’esquí de Boí Taüll.

Aquest complex d’alta muntanya ofereix condicions excepcionals per a organitzar esdeveniments esportius com la ISMF World Cup Skimo 2025. La seva altitud, orientació i infraestructures garanteixen una experiència única per a esportistes i organitzadors. Gràcies als serveis disponibles, allotjaments de qualitat i una logística ben planificada, Boí Taüll s’ha convertit en un lloc ideal per a acollir competicions d’abast internacional.





El recorregut internacional de Boí Taüll

El febrer de 2022, Boí Taüll es va consolidar com un referent en l’esquí de muntanya, acollint els Campionats d’Europa d’Skimo, una competició organitzada per la ISMF que va comptar amb la participació d’atletes de 19 països. Aquesta cita va evidenciar la capacitat de l’estació per a acollir esdeveniments de gran envergadura i va ser clau per a posicionar-la al calendari internacional.

L’èxit organitzatiu es va repetir el 2023 amb els Campionats del Món d’Skimo ISMF, que van reunir més de 650 persones vinculades a la competició, incloent-hi 298 atletes de 27 països i els seus equips tècnics. En aquesta edició, Oriol Cardona va assolir el títol de campió del món, destacant el paper dels esportistes catalans.

A més, l’any passat, Boí Taüll ja va ser l’escenari de les proves d’esprint i relleus mixtos de la ISMF World Cup Skimo 2024, confirmant el seu paper central en el circuit internacional i consolidant la seva reputació com a seu ideal per a competicions d’elit.





Sobre Boí Taüll

Sota la gestió d’FGC Turisme i situada al Pirineu de Lleida, l’estació de muntanya de Boí Taüll ofereix tot allò necessari per a l’esport d’hivern. Gaudeix d’una localització privilegiada, encarada al nord i a les portes del Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici. Es troba a la comarca de l’Alta Ribagorça i ofereix un domini esquiable de 550 ha, amb més de 45 quilòmetres de pistes d’esquí. A més, compta amb una de les cotes més altes del Pirineu (cota màxima de 2.751 m i cota mínima de 2.040 m), 43 pistes d’esquí i 4 itineraris d’esquí de muntanya: Bassetes, Port d’Erta, Mussoles i Torlluçà.