Jocs en català: “Metro”

Capsa del joc “Metro”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem a Fòrum.ad és: “Metro”.

“Metro” és tot un clàssic, publicat per primera vegada l’any 1997, que arriba ara en una nova edició revisada i amb 4 expansions incloses. A través d’una mecànica principal de col·locació de llosetes, l’objectiu del joc és guanyar el nombre més gran de punts de victòria construint línies de ferrocarril subterrani.

En aquest joc de taula familiar hi poden prendre part de 2 a 6 jugadors i està recomanat a partir dels 8 anys. L’autoria del joc és de Dirk Henn i el fabricant, Devir.





