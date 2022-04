Beneficis de la plataforma vibratòria

La plataforma vibratòria és una màquina de fitness que s’ha popularitzat molt en els últims anys, ja que permet, amb només 10 o 15 minuts al dia i un màxim de tres dies a la setmana, tonificar el cos, perdre pes i augmentar la massa muscular.

Els beneficis de la seva utilització són molts, entre els quals es troben:

– Permet cremar calories, gràcies a les vibracions que emet i que actuen sobre els músculs i els dipòsits de greix.

– Combat la retenció de líquids i la cel·lulitis.

– Tonifica el cos.

– Millora la salut cardiovascular, ja que redueix el colesterol.

– Millora la circulació sanguínia, perquè les vibracions a més, oxigenen les cèl·lules.

– L’energia que rebem a través dels glutis, els braços i les cames causen un efecte d’estirament i contracció dels músculs que ajuda a enfortir-los.

– Requereix menys esforç que un altre tipus d’exercici físic i és que 10 minuts en la plataforma equivalen a 20 minuts en un gimnàs, per la qual cosa a més es redueixen els temps d’entrenament.

No obstant això, cal tenir en compte que aquesta màquina per sí sola no obra miracles, sinó que ha d’acompanyar-se d’una dieta equilibrada i baixa en greixos per a obtenir resultats.

També hem de tenir en compte les contraindicacions. No es recomana el seu ús en el cas de:

– Menors de dotze anys.

– Dones embarassades.

– Persones diagnosticades d’epilèpsia.

– Diabètics.

– Persones amb hèrnies, afeccions de la circulació o infeccions presents o recents.

– Persones que sofreixin de migranyes persistents.

– Aquells qui portin marcapassos o pròtesis de genolls o maluc.