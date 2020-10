Triomf indiscutible de Raul Ferré (Speed Car) a Eivissa

Els Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) van tenir una actuació diametralment oposada a la cita d’Eivissa del CEM 2020. Mentre Ferré aconseguia amb autoritat el triomf de la categoria II després de ser el més ràpid en les tres pujades disputades, Edgar Montellà va completar una jornada per a oblidar. No va tenir opció d’estar a prop dels més ràpids i al final es va veure privat d’un podi, que tan merescudament va aconseguir una setmana abans a Bolulla (Alacant).

Javi Villa (Bango), Raul Ferré (Speed Car) i Humberto Janssens (Porsche) van ser els guanyadors de les respectives categories, de la XXXV Pujada illa d’Eivissa, segona cita del Campionat d’Espanya de Muntanya de la present temporada.

Els organitzadors de la Pujada a l’illa d’Eivissa 2020, Automòbil Club d’Eivissa i Formentera, també han vist premiat el seu esforç amb la celebració de la seva prova en un any en què no hi ha res que sigui evident. Malgrat tot els responsables de la prova eivissenca van haver de cedir a celebrar la XXXV Pujada illa d’Eivissa a porta tancada, és a dir, sense aficionats en els 4 km del recorregut.

La zona del nord-est de l’illa d’Eivissa va ser, com de costum, l’escenari triat pels organitzadors de la cita eivissenca per a la disputa de la seva prova que, enguany, tenia l’al·licient de puntuar per a la màxima categoria de la Muntanya espanyola. La carretera PM-811, entre els punts quilomètrics 6,4 i 2,4, van ser els 4 km que els organitzadors van preparar per a la pujada. El desnivell del traçat va ser de 311 metres, mentre que la pendent mitjana va ser del 4,9%.

Cal esmentar que, en la cita insular, el format de competició va tenir lleugeres variacions respecte a l’usat una setmana abans a Bolulla (Alacant). A Eivissa no es van disputar manegues d’entrenaments lliures. La competició es va iniciar amb dos mànegues d’entrenaments oficials i a continuació dues valides per a la classificació final. Després d’un recés, parc tancat a l’arribada de la pujada, es va iniciar la part final del meeting amb la disputa de la tercera mànega d’oficials i l’última de carrera. Per a la classificació final solament es van acumular les dues millors mànegues de cada pilot.

Malgrat que durant les jornades prèvies a la celebració de la pujada eivissenca la climatologia va ser molt variable, quan va arribar el moment de la veritat els participants van poder gaudir de la competició amb un ambient agradable i, en conseqüència, es van poder disputar totes les mànegues sobre asfalt sec.

En la categoria II domini absolut de Raul Ferré

A Eivissa, Raul va voler mostrar de manera immediata quines eren les seves intencions i no va amagar en cap moment la seva voluntat de vèncer en els parcials de la pujada i d’aquesta manera continuar optant al títol espanyol de la cat II. Com va passar una setmana abans a Bolulla, els primers compassos del meeting semblaven indicar que el triomf, a la categoria dels CM, se’l jugarien Ferré i Asenjo, encara que aquesta vegada va haver-hi un petit matís que fet i fet va resultar decisiu. D’inici van estar molt a prop però a Eivissa va ser el pilot de l’ACA Esport qui sempre va estar per davant.

En les tres pujades de carrera disputades, Ferré va ser el més ràpid. El seu millor crono va ser de 2’10”880, a una impressionant mitjana que es va acostar als 110 km/hora.

Raul Ferré es mostrava visiblement content per l’actuació que havia protagonitzat a l’escenari insular del CEM 2020: “Ho hem donat tot des de l’inici i ha sortida bé. És el nostre primer triomf al certamen espanyol i estic molt satisfet perquè a més suposa el retrobament amb el triomf del SpeedCar, després de diverses temporades”.

El traçat preparat pel Autmóvil Club d’Eivissa i Formentera, era bonic però alhora amb una dificultat intrínseca que no permetia cap lapsus: “Amb un asfalt agressiu que es menjava les rodes, intercalant zones molt ràpides amb altres més tècniques i amb bon greep que et donava confiança. Sens dubte una pujada divertida”.

Després de disputar les dues primeres proves del CEM2020 en 8 dies, Ferré es mostra molt content amb l’experiència i sobretot de com s’ha desenvolupat: “Sens dubte, ha estat molt intens, han estat escenaris molt diferents que a més desconeixíem per complet. Hem aconseguit pujar al podi en les dues ocasions i a més el SpeedCar ha acabat sense problemes les dues cites”.

Per la seva part Edgar Montellà, no va tenir el seu millor dia a Eivissa. Així ens ho comentava en finalitzar la competició: “A l’arribada a Eivissa l’objectiu era, sobretot, reconèixer el tram per on anàvem a competir a més de deixar el nostre Silver Car en les millors condicions per a afrontar el repte eivissenc. Després de les dues primeres pujades d’entrenaments oficials semblava que estàvem en la bona línia, però, quan va arribar el moment de la veritat, res va sortir com esperàvem i a poc a poc es va anar esvaint l’opció de repetir el podi aconseguit una setmana abans a Bolulla”.

Comentava Edgar que res va sortir com esperava. Malgrat tot el Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra ho va intentar fins a la recta final del meeting. En la mànega prèvia a la tercera de carrera van decidir fer alguna variació a les prestacions del SilverCar amb la finalitat de trobar major estabilitat. Aquest últim assaig tampoc va ser positiu: “A més en una de les corbes ràpides del traçat el SilverCar se’m va escapar i vam acabar a la cuneta. Per sort els desperfectes ocasionats pel toc no van ser greus. A partir d’aquest instant ens vam limitar a acabar el dia i començar a pensar en Penyes Blanques. A Màlaga, l’objectiu serà intentar aprofitar les poques opcions que ens queden per a estar entre els millors de la categoria”.

El Campionat d’Espanya de Muntanya continua viatjant en direcció cap al sud d’Espanya, amb l’objectiu d’intentar completar el calendari reduït al fet que s’han vist abocats tant els organitzadors com els equips participants en un any per a oblidar. De moment el final del CEM 2020 està previst els dies 14 i 15 de Novembre amb la disputa de la 12 Pujada Penyes Blanques – Estepona.