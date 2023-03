Benazet demana als ordinencs que no es deixin enganyar per la política de la por i les difamacions

Espot i Benazet en primer terme en l’acte de campanya a Ordino (Demòcrates)

La candidatura de Demòcrates + Acció Comunal d’Ordino + Liberals ha celebrat aquest dissabte al vespre la reunió de poble de la campanya, en la qual s’ha volgut alertar la població ordinenca que hi ha candidatures que utilitzen la política de la por i les difamacions, únicament “per l’interès d’assolir el poder i per fer mal”, tal com ha lamentat Joan Martínez Benazet.

“Estic trist per la manera de fer política que s’està fent a la parròquia per part d’una candidatura que ha unit a Pere López i Enric Dolsa”, ha lamentat el candidat que tanca la llista nacional, amb “insinuacions, difamacions, amenaces i l’ànim de generar por”, una situació que afecta “la meva família i persones del partit”, ha explicat. Per tot plegat, ha demanat a les ordinenques i ordinencs que “no us deixeu enganyar”.

La política de la por està sent utilitzada especialment pel que fa al Centre de recerca en immunologia que es farà a Ordino, un projecte “totalment validat en l’àmbit internacional”, ha garantit el suplent de la llista, Marc Galabert. Ha lamentat, en la mateixa línia que Benazet, “la politització” i “els atacs demagògics contra el projecte”, que s’han intensificat les darreres setmanes coincidint amb la cita dels comicis del 2

d’abril.

Abans de les paraules de Benazet i Galabert ha intervingut, per a obrir l’acte, el cònsol Àngel Mortés, que ha demanat el vot per la llista Demòcrata perquè el fet que Comú i Consell General comparteixin color polític, “és essencial”: “moltes inversions que mai haguéssim pensat que tindríem, han arribat a la parròquia”, ha celebrat. Mortés ha afegit que, “més important que un partit o un programa, són les persones”, i les que encapçalen la candidatura d’Ordino són les que millor i més garanteixen el concepte de “confiança”.

Seguidament, han intervingut els candidats, Marc Saura, Meritxell Rabadà, Sandra Codina (que ha desgranat els projectes en habitatge i cultura), Berna Coma (que ha detallat els projectes vinculats a la sostenibilitat i al creixement harmònic) i Gemma Riba, de la llista nacional (que ha centrat el seu discurs en els projectes vinculats a l’esport, així com en el desviament de la Massana).

Ha tancat l’acte el candidat de la llista nacional, Xavier Espot, que ha subratllat la feina feta els darrers 12 anys i que han permès gaudir avui “d’una Andorra oberta i pròspera”. La situació, amb tot, “no ens ha de portar a l’autocomplaença”, ha exposat.

Perquè cal afrontar els reptes “importants” com la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic, el creixement sostenible o l’habitatge. I això només es pot fer amb un Govern capacitat, aspecte que només pot oferir Demòcrates.

Espot ha tingut unes paraules per a Benazet, “que va ser la meva crossa durant la pandèmia i que m’ha aportat sentit comú, experiència”. Ha expressat que és “un gran honor que ell, una persona amb una honestedat impecable”, tanqui la llista nacional.