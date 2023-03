Andorra cau 0 a 2 en el primer partit del Preeuropeu contra Rumania

La selecció andorrana de futbol perd 0 a 2 contra Rumania (AndorraDifusió)

La selecció andorrana de futbol ha tornat a competir mesos després de tancar una gran lliga de les Nacions i ho ha fet en el primer partit del Preeuropeu contra Romania. Els tricolors s’han estrenat en la gespa natural de l’Estadi Nacional, en un duel marcat per la presència d’un miler d’aficionats romanesos de les prop de 3.000 persones que s’han aplegat al camp. Durant l’enfrontament alguns seguidors visitants han introduït bengales, malgrat que només ha quedat en una anècdota.

El seleccionador, Koldo Álvarez, ha apostat per un bloc reconeixible amb protagonisme per a joves com Iker Álvarez i Berto Rosas, així com els veterans Marc Vales i Marcio Vieira. Des d’un inici s’ha vist una Romania protagonista amb pilota i una Andorra aprofitant les transicions ràpides. El primer a avisar ha estat el davanter romanès Alibec amb una rematada fora al minut 9 de partit. Al 28, el VAR ha anul·lat un gol a Alibec per unes mans, després que el davanter estavellès la pilota al pal en una rematada de cap i marquès en segona acció.

El premi a la insistència ha arribat set minuts més tard. Al 35, han obert el marcador amb una rematada de cap de Dennis Man, sol al segon pal, després d’una centrada lateral de Morutan. Al descans, 0 a 1.

A la sortida de vestidors Àlex Martínez ha provat fortuna amb un xut tou des del vèrtex de l’àrea que ha aturat Radu sense problemes. Tot i això, els romanesos han fet el segon al 49 en una jugada de tiralínies d’Alibec que s’ha plantat completament sol davant Iker. L’assistent ha anul·lat el gol en primera instància per fora de joc, però el VAR l’ha rectificat posteriorment. 0 a 2.

Al 60, el partit s’ha trencat definitivament amb l’expulsió de Marc Rebés per doble groga en menys de dos minuts. Els visitants ho han aprofitat per a buscar el tercer, però la manca d’encert i la fiabilitat d’Iker sota pals ho han evitat.

La nota destacada ha estat la participació de Marc Pujol, que ha entrat al minut 85 substituint Joan Cervós, i se situa com el tercer jugador de la història de la selecció igualant Òscar Sonejee amb 106 internacionalitats. Al final, 0 a 2, i primera desfeta dels tricolors al Preeuropeu.

Ara, els de Koldo posen rumb a Kosovo per a enfrontar-se als balcànics dimarts vinent a tres quarts de nou del vespre.