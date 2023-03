ACCIÓ aprovarà la Llei d’accés universal perquè totes les persones visquin en igualtat de condicions

La candidata número 3 d’ACCIÓ, Agustina Grandvallet (ACCIÓ)

L’accés universal és bàsic per a fer d’Andorra una societat inclusiva. Per això, ACCIÓ legislarà perquè totes les persones puguin viure en societat en igualtat de condicions i, això, va molt més enllà de la simple integració que és destinar uns espais específics a persones amb discapacitat.

La inclusivitat ha de permetre que les persones amb discapacitat puguin moure’s per qualsevol lloc (públic o privat) sense necessitat d’una ajuda específica, ja que el disseny d’aquests espais contemplarà la diversitat funcional de les persones, tant permanents com temporals.

La candidata número 3 d’ACCIÓ, Agustina Grandvallet, ha denunciat que en molts llocs del país “la mobilitat per a les persones amb discapacitat és impossible”, tot incidint en el fet que “les persones amb discapacitat sortim al carrer, treballem, comprem, som mares, som pares. L’única diferència és que som menys autònoms, però en molts casos perquè no ens deixen” per la manca d’accessibilitat de molts equipaments.

Aquestes declaracions les ha fet Grandvallet, que s’ha de moure en cadira de rodes, als jardins de la Casa de la Vall on el disseny d’algunes de les rampes dificulten l’accés fent-lo del tot impossible si no es fa acompanyat. “S’ha d’actuar de manera més decidida per a garantir l’accessibilitat, sobretot quan es fan obres noves i veiem que no tenen en compte aquest aspecte” ha lamentat Grandvallet, que ha recordat que “tenim una llei d’accessibilitat de l’any 1996 a la qual no se li ha fet cas”.





ACCIÓ + Independents La Massana instal·larà passos de vianants que generen energia

L’augment de la generació d’energia al país és una de les prioritats d’ACCIÓ de cara als pròxims anys. Més enllà de projectes eòlics i de plaques solars, també es vol optar per l’energia cinètica que és la que es genera amb el moviment d’un cos.

Des d’ACCIÓ + Independents La Massana es vol aprofitar aquest tipus d’energia fent unes petites instal·lacions als passos de vianants. La primera suplent d’ACCIÓ + Independents La Massana ha manifestat que “volem recol·lectar tota aquesta energia que transformarem en electricitat que posteriorment emmagatzemarem o utilitzar-la en qualsevol giny”.

“L’energia cinètica és sostenible, neta i econòmica” ha subratllat Brangança i “a més, tindrà un cost mínim i permetrà recol·lectar l’energia que actualment es perd en la gran quantitat de passos de vianants que hi ha l’Avinguda Sant Antoni de la Massana”.