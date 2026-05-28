La Catedral de la Seu acull la festa de Sant Just on s’anuncien els nomenaments diocesans del bisbat d’Urgell

La Catedral de Santa Maria d’Urgell ha acollit, aquest dijous, 28 de maig, la celebració de la festa de Sant Just, bisbe d’Urgell, que enguany ha coincidit amb la festa de Jesucrist, Gran Sacerdot per sempre, així com amb l’anunci dels nomenaments diocesans que seran efectius a partir de l’1 de setembre de 2026. L’eucaristia ha estat presidida pel bisbe d’Urgell, Mons. Josep-Lluís Serrano, i concelebrada per diversos sacerdots juntament amb el Capítol Catedralici, amb el servei de diaques. La celebració ha estat acompanyada musicalment pel canonge-organista de la catedral, Mn. Jordi Miquel.
Durant la celebració, la comunitat de germanes clarisses de Balaguer ha fet ofrena a la diòcesi d’Urgell d’una icona prototípica de sant Just d’Urgell, obra del professor Giancarlo Pellegrini, amb la voluntat que el sant fundador de l’Església d’Urgell torni a rebre culte a l’Església Mare de la diòcesi, la Catedral de Santa Maria d’Urgell.
Durant l’homilia, s’ha posat en relleu la corresponsabilitat dels laics en estreta col·laboració amb els preveres, fruit del baptisme comú del qual tots participem. Ja en el s. VI el pensament de sant Just d’Urgell parla sobre la dignitat baptismal dels cristians. En aquest sentit, ha recordat que, pel baptisme, “som revestits de blanc, de la resplendor, de la il·luminació, de la fortalesa, de la incorruptibilitat i de la puresa”, i que en Crist “som engendrats de nou” i configurats plenament a Ell. Ha subratllat també que aquesta relació íntima amb Crist, alimentada per l’Escriptura i els sagraments, transforma progressivament la vida del creient i el fa capaç de viure per als altres. En aquest sentit, ha remarcat la corresponsabilitat dels laics en la vida i la missió de l’Església, destacant especialment el paper de la dona i la importància de continuar promovent una participació activa i compromesa de tot el poble de Déu en la vida diocesana.
En acabar la celebració, el Secretari General, Mn. David Codina, ha llegit els nomenaments diocesans del Bisbat d’Urgell. Entre els principals nomenaments destaquen el del nou Vicari General i Moderador de la Cúria, Mn. Antoni Elvira i Gorgorió; el de la nova Secretaria general i Cancellera de la Cúria, Anna Villas i Balasch; i el del nou director de l’Escola diocesana de Formació Permanent del bisbat d’Urgell, Dr. Francesc Torralba i Roselló.
Posteriorment, a l’interior de la catedral, ha tingut lloc la conferència “Just d’Urgell i la seva obra: una actualització”, a càrrec de Mn. Emmanuel Cano Herrero. Durant la seva intervenció, Mn. Cano ha fet una crida a la santedat adreçada a tots els fidels de l’Església d’Urgell, tot recordant que el bisbe sant Just continua convidant avui les comunitats cristianes a viure amb joia i fidelitat l’Evangeli. Mn. Emmanuel Cano Herrero és prevere de l’arxidiòcesi de València i doctor en Teologia i Ciències Patrístiques per l’Institut Patrístic Augustinianum de Roma, on va defensar la tesi titulada “Explanatio in Cantica Canticorum” de Justo de Urgel. Análisis y comentario.