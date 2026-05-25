Continuen amb bon ritme les obres de construcció de la glorieta de Montferrer, a la cruïlla de l’N-260

Les obres de construcció d’una glorieta a l’N-260, a la cruïlla situada en el punt quilomètric 230,7, a l’alçada de Montferrer (Alt Urgell), continuen a bon ritme i es continua treballant en la restitució i reposició dels serveis bàsics preexistents a la zona sense interrompre la circulació viària. Així ho ha explicat aquest dilluns el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, juntament amb la Cap de la Unitat de Carreteres de l’Estat a Lleida, Carlota Vilanova, que s’han desplaçat avui a l’Alt Urgell per a fer seguiment d’aquest projecte que porta a terme el Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible amb una inversió de 730.000 euros (IVA inclòs).
Les obres van començar el passat 7 d’abril i des de llavors s’ha estat treballant en la retirada de la senyalització existent i la seva substitució per la senyalització d’obres, així com en tasques de desbrossament de la zona on està prevista la glorieta.
Tal com ha explicat el subdelegat, els tècnics del Ministeri han procedit també a l’obertura de rases per a facilitar la localització de les conduccions dels serveis bàsics com aigua de boca, aigües residuals, línies elèctriques i enllumenat i ja s’ha finalitzat la col·locació d’un col·lector d’aigües pluvials.
“S’està treballant a bon ritme i el Ministeri de Transports continua amb el calendari previst” -segons ha explicat el subdelegat José Crespín que ha assenyalat també que es mantenen les previsions de finalitzar les obres en un termini de 5 a 6 mesos, en funció de la climatologia.
En aquest sentit, el subdelegat ha explicat que les actuacions que ja s’han dut a terme han permès “per exemple, renovar i soterrar canonades i conduccions d’aigua” i la forma de la futura glorieta “comença a prendre forma tot i que encara trigarà unes setmanes a ser una realitat”.
Crespín ha recordat que aquest projecte vol “incorporar millores i més seguretat en aquest punt de l’N-260 amb una densitat alta de circulació. Una millora que els veïns de la zona reclamaven des de feia molts anys i que, finalment, tal com es va comprometre el Ministeri, podem tirar endavant i donar resposta a les demandes de la comarca”.
La cruïlla on es treballa és molt utilitzada per a accedir als nuclis de població de Montferrer i Castellbó, d’Aravell i Bellestar i a la urbanització Balcó del Pirineu, així com a les instal·lacions de l’aeroport Andorra-La Seu”.
Segons les dades del Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible, la intensitat mitja diària de circulació en aquest punt de l’N-260 és d’uns 15.600 vehicles, dels quals un 92,64% són cotxes i un 7,36 són camions.
Diversos entrebancs per a l’execució de les obres
El projecte de construcció d’una glorieta a l’N-260, a l’alçada de Montferrer, ha acumulat amb el pas dels anys nombrosos retards i entrebancs. Al 2019, el Ministeri espanyol de Transports i Mobilitat Sostenible es va comprometre, finalment, a fer realitat el projecte després d’anys sense avenços.
El projecte, però, va quedar paralitzat l’any 2020 com a conseqüència de la pandèmia de la Covid i al 2022, quan es reprèn el projecte, la licitació de les obres va quedar deserta degut a l’increment de preus derivat de la invasió russa a Ucraïna, fet que va obligar a una actualització de preus i elevar la inversió necessària gairebé un 30%.
El Ministeri de Transports va tornar a licitar el projecte a l’octubre de 2024 i el projecte es va poder adjudicar a principis de setembre de l’any passat. Les obres van començar aquest passat mes d’abril per a garantir una certa estabilitat climatològica ja que no s’acostuma dur a terme actuacions al llarg del període hivernal per a evitar que s’hagin de paralitzar com a conseqüència de les inclemències pròpies de l’hivern.
Rehabilitació del ferm a l’N-230
D’altra banda, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat avui obres de rehabilitació del ferm a l’N-230 entre els punts quilomètrics 124,9 i 174 en els termes municipals del Pont de Suert, Vilaller, Vielha, Es Bòrdes i Vilamòs.
L’actuació forma part de les actuacions per a la conservació i manteniment del ferm per al període 2024-2027 de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya II, que inclou les províncies de Lleida i Tarragona, amb un pressupost de 15,1 milions d’euros (IVA inclòs).
Les previsions del Ministeri són que aquestes obres iniciades aquest dilluns es finalitzin a mitjans del proper mes de juny.
Entre les 8.00h i les 18.00h de dilluns a dijous, i de 8.00 a 13.00 els divendres, es tallaran de forma alternativa els carrils de circulació en els punts on es procedirà a rehabilitar el ferm.
“La nostra voluntat és -segons ha apuntat el subdelegat Crespín- que el desenvolupament d’aquestes millores puguin conviure amb el trànsit rodat i ha afegit que les obres estan degudament senyalitzades per a garantir la seguretat dels usuaris i dels treballadors.