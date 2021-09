Baixada notable de la incidència de la COVID-19 a la Seu d’Urgell, que no té cap positiu ingressat

La incidència de la COVID-19 a la Seu d’Urgell ha marcat una tendència a la baixa al llarg d’aquesta darrera setmana. De fet, ara mateix el Sant Hospital no té cap ingressat per coronavirus i el percentatge de positius als nous tests és de només un 4,01%, tres punts menys que ara fa una setmana.

A la capital urgellenca, la velocitat de transmissió del virus (Rho7) ha baixat fins a 0,55 (-1,29) i ara ja està molt per sota del límit recomanat d’1. I el risc de rebrot (EPG) és a 95 punts (-239 respecte de dilluns passat). Unes dades especialment bones tenint en compte que ara fa una setmana la ciutat estava en plena celebració de la Festa Major. Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests dos índexs també han baixat i ara estan respectivament a 0,62 i a 99.

Pel que fa a la vacunació, la població que ha rebut la primera dosi es manté semblant a la setmana passada, en 13.196 habitants (un 66,5% de l’Alt Urgell), mentre que han augmentat lleugerament els que ja tenen la pauta completa, que són 10.915 (63.6%). Tot i això, el percentatge encara està molt per sota de la mitjana (al voltant del 52%) entre els joves de 20 a 34 anys, que són superats fins i tot per la franja de 16 a 19 anys, on ja arriben al 62,7%. A l’altre extrem, la protecció entre els majors de 80 anys ja és de més del 90%.

Continua la vacunació sense cita prèvia a la Seu i Oliana

Sobre aquest punt, l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha insistit aquest dilluns a subratllar que “la vacunació és la solució” i a recordar que continuen oberts de dilluns a divendres els punts de vaccinació massiva de la ciutat. Es pot demanar cita prèvia al web vacunacovid.catsalut.gencat.cat, però també es pot obtenir sense cita prèvia a la Pista Polivalent de la zona esportiva (09.00-13.00 h) i també al mòdul del CatSalut a la plaça Soldevila, davant del Centre Cívic El Passeig (16.00-19.00 h).

Aquesta possibilitat també s’ofereix actualment als CAP d’Oliana, Tremp, la Pobla de Segur i el Pont de Suert, a més dels punts especials habilitats a Puigcerdà (Museu Cerdà), Tremp (Mòdul del CAP) i Vielha (Centre Joenessa Antara). Al conjunt de Catalunya, l’actual percentatge de població amb pauta completa és cinc punts per damunt del de l’Alt Urgell: 68,7%, que en total sumen més de 4,8 milions d’habitants.

Només dos ingressats als hospitals pirinencs

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, les dades també són bones, amb la Rho7 a 0,83, el risc de rebrot a 70 punts i una positivitat de només un 2,37%. La situació és encara millor a l’Alta Ribagorça, que ara mateix té una incidència nul·la (0), i a la Cerdanya i l’Aran, on la velocitat de transmissió és a 0,71 en tots dos casos; i l’EPG, a 36 i 15 respectivament. En canvi, al Pallars Sobirà aquests dos índexs estan per damunt del límit (1,55 i 266). El mateix passa al Pallars Jussà (1,71 i 83). Entre els quatre hospitals pirinencs, ara només hi ha 2 ingressats, una de les xifres més baixes des de l’inici de la pandèmia.

Finalment, a nivell de Catalunya, la tendència també és a la baixa (959 ingressats a planta i 321 a les UCI), però preocupa el repunt en les defuncions per coronavirus: aquesta darrera setmana n’hi ha hagut 180. La Rho7 és a 0,75 i el risc de rebrot a 111.