Encamp posa a la venda les entrades per a ‘La tercera onada’ de la Jove Companyia Nacional

’La tercera onada’ està dirigida per Juanma Casero i Irina Robles i apadrinada per Joan Antoni Rechi. La representació serà el dia 26 de setembre a les 18 h de la tarda a la Sala de Festes del Complex. Inicialment estava programada pel mes de maig però es va haver d’ajornar. El preu de les entrades serà de 3 euros per a joves de 14 a 21 anys, de 5 euros pels de 22 a 30 anys i de 12 euros a partir de 31 anys i es poden comprar per internet a www.comuencamp.ad