Sort o recompensa?

Divendres passat vaig anar a veure la meva doctora pel tema de la dieta. Hi vaig cada 15 dies. Cada vegada que he anat he perdut sempre una mica de pes. Estava convençut que seria la primera vegada que no n’hauria perdut, fins i tot pensava que n’hauria recuperat una mica.

Habitualment segueixo bastant bé l’alimentació però aquest cop no havia estat possible. Havia menjat moltes coses que no tocaven. El meu esforç per fer el correcte sempre estava present però no sempre vencia. Quina va ser la meva sorpresa quan al pesar-me em va dir que havia perdut 0,7kg. Per tant des del 9 de gener un total de 12,6Kg.

Em vaig alegrar molt, vaig pensar que havia tingut sort. Li vaig explicar la doctora que en aquesta quinzena no havia pogut menjar tot el correcte que hauria de fer-ho. Ella em va explicar que després d’aquests mesos el meu cos ja havia canviat el metabolisme i ara funcionava millor, per això encara que em passés una mica havia perdut pes igualment.

Després de reflexionar m’adono que no ha estat sort sinó recompensa. L’estar treballant en una direcció, el no deixar d’estar motivat, el no perdre el rumb, en definitiva tot el que s’està treballant acaba per donar els seus fruits. No perdeu de vista els vostres objectius i no deixeu de caminar cap a ells. No només cada vegada estareu més a prop, sinó que a més acabareu arribant a la meta.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.