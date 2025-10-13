Baixa participació a les legislatives franceses dels votants gals d’Andorra

Novament s'ha registrat una baixa participació dels residents francesos d'Andorra (AndorraDifusió)
Un total de 379 persones han exercit el dret a vot a Andorra en la segona volta de les eleccions legislatives franceses per a elegir els diputats de l’Assemblea Nacional. 332 han votat per internet, un sistema que va tancar dimecres passat, mentre que 47 persones han votat de manera presencial a l’ambaixada de França al Principat d’Andorra. Ho publica el mitjà digital AndorraDifusió.

Aquests comicis corresponen a la cinquena circumscripció, que agrupa els residents francesos a Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco. En aquesta segona volta s’han enfrontat Nathalie Coggia, del Nou Front Popular (candidata d’Emmanuel Macron i qui ha guanyat clarament al Principat), i Martha Peciña, representant de La França Insubmisa.

