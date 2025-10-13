Andorra i la UE reforcen la cooperació fiscal internacional

Andorra i la Unió Europea han signat aquest dilluns, a Brussel·les (Bèlgica), el Protocol d’esmena de l’Acord relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers, amb l’objectiu d’adaptar el contingut de l’Acord als nous estàndards internacionals de transparència fiscal establerts per l’OCDE. La signatura ha anat a càrrec del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i de Thomas Gerassimos, director general de Fiscalitat i Unió duanera, de la Comissió Europea. Andorra ha fet la signatura juntament amb Mònaco, San Marino i Liechtenstein.
Aquest Protocol actualitza l’acord signat inicialment el 2004 i modificat posteriorment el 2016, que regula l’intercanvi automàtic d’informació financera entre Andorra i els estats membres de la UE per a prevenir i combatre el frau i l’evasió fiscal.
L’esmena respon a la necessitat d’incorporar les modificacions del Common Reporting Standard (CRS) aprovades per l’OCDE el 2022, que amplien l’abast de l’intercanvi d’informació per a incloure els actius digitals, el diner electrònic i altres productes financers emergents. Així mateix, el nou Protocol reforça els mecanismes de control i verificació (due diligence) de les institucions financeres andorranes i actualitza les referències relatives a la protecció de dades personals d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.
Aquestes adaptacions permetran a Andorra mantenir l’alineament amb la legislació europea i continuar complint amb els estàndards de transparència i cooperació internacional en matèria fiscal.
Metre que la UE ha valorat molt positivament la signatura del protocol, en el seu discurs Landry Riba ha destacat que aquest pas és “una nova mostra del compromís ferm d’Andorra amb la transparència, la integritat i la cooperació internacional”.
Riba hi ha afegit que “Andorra manté la seva voluntat d’alinear-se amb els estàndards internacionals més exigents i d’avançar cap a una cooperació cada vegada més estreta amb la Unió Europea, en un moment clau per al futur de les relacions entre Andorra i la UE”.
El Protocol d’esmena entrarà en vigor l’1 de gener de 2026, un cop completats els tràmits interns de ratificació per part d’ambdues parts.