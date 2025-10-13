L’IPC, al setembre, se situa en un +2,8%

Al Principat d’Andorra, la variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes de setembre de 2025 és de +2,8% (agost 2025: +2,2%). Quant a la inflació subjacent, se situa al +3,0% en relació amb el mateix mes de l’any anterior.
Aquest mes de setembre, la variació mensual és de +1,3% a causa, principalment, d’una sortida més forta de rebaixes del grup “Vestit i calçat” respecte al mateix mes de l’any anterior i d’un decreixement menor dels preus del grup “Transport”.