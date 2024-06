“Avui serà un bon dia” recapta 5.330 euros per a l’AAMA

L’impulsor de la campanya, el periodista Gabriel Fernández (ATV)

La campanya solidària del programa d’RTVA, ‘Avui serà un bon dia’, a favor de l’AAMA, Associació Andorrana de la Malaltia de l’Alzheimer ha estat un èxit. A través dels SMS dels oients del programa i de diversos donatius d’empreses del país i de ciutadans anònims la xifra total recaptada ha estat de 5.330 euros. L’objectiu de la campanya era arribar als 2.000 euros per a poder ajudar l’AAMA a adquirir 20 geolocalitzadors que seran molt útils per a persones que es puguin desorientar.

“Òbviament estem molt contents i molt agraïts a tothom que ens ha ajudat a arribar a una xifra tan impressionant i que està molt per sobre del que esperàvem” ha manifestat el director i presentador de l’”Avui serà un bon dia”, Gabriel Fernàndez, que ha afegit que “els diners que no s’inverteixin en els geolocalitzadors seran per als molts projectes que té l’associació”.

Fernàndez també ha manifestat que “aquesta ha estat la primera campanya del programa, però la idea és fer-ne una cada final de temporada perquè hi ha associacions al país, com l’AAMA, que necessiten visibilitat i una empenta econòmica”. La presidenta d’AAMA Montserrat Valls s’ha mostrat molt agraïda a RTVA per l’ajuda. “Per a associacions com la nostra no és senzill aconseguir donatius així i estem molt agraïts a totes les persones que han contribuït perquè amb aquests diners podrem fer un munt de coses importants per a les famílies afectades per l’Alzheimer”.

La campanya, a banda dels centenars d’SMS rebuts al 717, ha comptat amb la col·laboració d’AMMA (Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra), FEDA, Andorra Telecom, Andorra Banking, Fundació Jacqueline Pradere, Can Manel i Andbank, entre d’altres.

RTVA vol agrair la resposta ciutadana davant d’aquesta campanya i anunciar que la campanya de la propera temporada col·laborarà amb una altra associació del país que tingui un projecte que necessiti finançament com el dels geolocalitzadors.