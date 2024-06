Tornen a demanar la llibertat per al jove empresonat en el cas del CBD

Una imatge del centre penitenciari (SFGA)

Nova demanda de llibertat del jove empresonat per possessió de flor de cannabidiol (CBD) fa vuit mesos. L’advocat ha al·legat raons humanitàries i mèdiques. S’ha justificat l’arrelament del jove al país, on fa sis anys que resideix, i que té dues ofertes de feina, la qual cosa eliminaria la possibilitat de fuga.

A més, s’insisteix que les anàlisis del producte van mostrar que el percentatge de THC era de 0,3% i, per tant, no es pot considerar droga. Com a alternativa a la llibertat, l’advocat ha sol·licitat un control monitoritzat o l’arrest domiciliari de l’arrestat.