L’Espai Ermengol de la Seu presenta una programació d’estiu amb 13 propostes per a tots els públics

El cartell programa de l’Espai Ermengol d’aquest estiu (Aj. la Seu)

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell arrenca aquest dissabte, 22 de juny, la seva programació estiuenca amb un total de 13 propostes que s’adrecen a tots els públics, i s’allargaran fins el 21 de setembre. Així, per a demà a les 11 hores hi ha programada la visita guiada ‘Les muralles de la ciutat d’Urgell’. Es tracta d’un recorregut històric per diferents punts de la ciutat medieval amb l’objectiu de conèixer l’evolució urbanística de la Seu. La sortida finalitza amb una visita als vestigis del jaciment arqueològic pel pati de l’antic col·legi de les Monges.

Val a dir que per a aquesta visita guiada encara queda alguna plaça disponible. Per a assistir-hi cal fer inscripció prèvia a http://agenda.laseu.cat/espaiermengol/. El preu per persona és de 4,50 euros.

Per a més informació: https://espaiermengol.cat/agenda/visita-guiada-les-muralles-de-la-ciutat-durgell/.





Les activitats

De les d’activitats d’estiu que ofereix l’Espai Ermengol, 4 són familiars, organitzades per la mateixa entitat en col·laboració amb el programa Imaginari.

Enguany, el joc i sortida interpretativa que tindrà lloc el 24 de juliol, Qui ha comès el crim? Descoberta de la natura urbana està organitzada per la Festa Major del barri de Santa Magdalena, juntament amb l’Associació Cultural d’aquest mateix barri.

També hi destaquen 3 activitats que estan incloses dins del nou cicle ‘Parlem de formatge’.

L’Espai Ermengol també ha programat per aquest estiu 5 visites guiades que s’adrecen a tots els públics. En destaca la visita que tindrà lloc el dia 7 d’agost, ‘Una passejada històrica pel carrer Major’, organitzada per la Festa Major del carrer Major, juntament amb la Comissió de festes d’aquest carrer tan cèntric de la seu d’Urgell.

Totes les activitats tenen aforament limitat, i cal inscripció prèvia, excepte la visita del 7 d’agost. Per a més informació es pot escriure un correu a info@espaiermengol.cat.