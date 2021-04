Avantatges i desavantatges d’entrenar acompanyat

Entrenar és una activitat completament beneficiosa per a la teva salut. Hi ha diferents tendències i maneres de fer exercicis, per la qual cosa sempre sorgeix la pregunta de quines són les millors maneres d’entrenar i altres dubtes com decidir si vols fer-ho sol o acompanyat. En aquest article et donem els principals avantatges i desavantatges d’entrenar en companyia d’altres persones. D’aquesta manera, podràs triar la forma més adequada segons la teva personalitat.

El principal avantatge d’entrenar acompanyats és que t’alimentes de l’empatia d’altres persones. Entrenar en companyia, pot actuar com a suport davant les baixades motivacionals. Un cas molt comú és en aquests dies que no volem entrenar i els nostres companys ens animen almenys a acompanyar-los i acabem fent la rutina d’exercicis. També toca animar als companys a entrenar. La companyia és un suport emocional i físic a l’hora de fer exercicis.

La competència que es genera davant ells, és un altre element que et motiva a millorar les teves condicions. Tots els éssers humans necessitem competència per a reptar els nostres propis límits. A l’hora d’entrenar, la competència és fonamental. Aprens a conèixer els teus propis límits, a perdre i a guanyar entre companys. Això sí, cal estimular una competència de manera sana, sense arribar als extrems. Mentre entrenes a més, pots fer un cercle d’amics que t’estimulen a una vida saludable. Pots crear empatia amb persones que comparteixen la teva afició pels exercicis. Sempre tenir amics amb els quals comparteixis el moment de l’exercici fa més agradable tota l’experiència.

Però com tot, sempre hi ha la part negativa. Entre altres, un dels desavantatges més comuns d’entrenar amb altres persones és la tendència a distreure’ns amb més facilitat, sigui amb converses o amb els descansos que solen ser més prolongats de l’estipulat. El ritme d’entrenament també pot variar, per tal d’adaptar-nos al del nostre company, per la qual cosa no aprofitarem tot el potencial que tenim.

Realment entrenar acompanyat depèn de cadascú i de com gaudeixis més durant l’exercici, per la qual cosa una altra opció seria anar alternant l’exercici uns dies sol i uns altres, acompanyat.