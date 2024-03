Després de competir en la Secció Oficial del 76è Festival Internacional de Cinema de Canes, arriba als cinemes ‘Secretos de un escándalo’, de Todd Haynes, traducció no massa encertada del títol original ‘May December’, expressió que fa referència a relacions amoroses entre persones d’edats molt dispars. Es tracta d’un estrany i juganer melodrama inspirat en l’escàndol de Mary Kay Letourneau de mitjans dels anys noranta als Estats Units, adaptat al cinema pel guionista Samy Burch – nominat a millor guió als Oscars – en què una professora casada i fillada va ser condemnada a presó per tenir relacions sexuals amb un dels seus alumnes de tretze anys. Després de sortir en llibertat, Kay va quedar embarassada del noi i va haver de complir una nova condemna ara per violació.

Ara, vint anys després, una actriu de Hollywood, Elizabeth Berry (Natalie Portman), es vol preparar el seu paper per a fer una pel·lícula sobre aquesta història passada i es disposa a passar unes setmanes a casa de la feliç i enamorada parella formada per Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore) i Joe (Charles Melton), 23 anys menor que ella, i amb fills adolescents. El resultat és un duel interpretatiu fantàstic entre dues grans actrius, Julianne Moore que treballa per quarta vegada amb el cineasta americà Todd Haynes després de films com ‘Wonderstruck’ (2017) o ‘Lejos del cielo’ (2002) que ara dirigeix el seu onzè llargmetratge. Natalie Portman desplega un interessant i problemàtic joc de mimetisme amb Julianne Moore, un apassionant joc de miralls, un dels elements més significatius d’aquest atípic i distant melodrama.

Lluny de la posada en escena preciosista i esteticista de melodrames d’època preciosos i magistrals com l’esmentada ‘Lejos del cielo’ o ‘Carol’ (2015), aquí Haynes aplica una realització més plana, però que conserva la seva elegància, i amb una fotografia esclarida, com deixant-se impregnar de l’assolellada i tòrrida Savannah, escenari de la trama. L’actriu indaga per a preparar el seu paper a la pantalla burxant perillosament en els secrets i debilitats del matrimoni per a esbossar un mapa laberíntic de dominació i manipulació sota una capa d’atractiva aparença popular. També se’n desprèn un retrat d’un Hollywood vampíric, atret per històries sensacionalistes per a ficar-hi cullerada i apropiar-se-les, sense massa consideració.