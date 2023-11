Avancem: “Una llista preocupada pel futur d’Encamp i del Pas”

Presentació d’Avancem al Pas de la Casa (PS)

Avancem (PS + Independents) ha presentat aquest vespre de dimarts les persones que conformen la llista per a les eleccions al Comú d’Encamp en un acte al Pas de la Casa. La candidatura, liderada per Marta Pujol i Josep Lluís Agudo, està integrada per persones “amb les mateixes esperances i preocupacions que la gent de la parròquia”, ja que, tal com han destacat els seus membres, són “gent de classe mitjana i treballadora”, com la població que tira endavant Encamp i el Pas de la Casa.

La candidatura que concorrerà als comicis comunals del 17 de desembre compta amb professionals del món de la sanitat, la seguretat, l’educació, la cultura, l’esport, la creació de contingut, l’habitatge, el comerç, la petita empresa i la comptabilitat, entre d’altres.

En aquest sentit, Avancem ha explicat als veïns que han assistit a l’acte de presentació que la seva proposta es basa en el canvi per a gestionar la parròquia d’una manera més justa i propera, i que els eixos principals del seu programa electoral seran l’habitatge i l’urbanisme, així com les preocupacions que els traslladi la població. Tot i així, han especificat que de moment no poden exposar les mesures concretes que tenen pensades per a potenciar la parròquia i que ho faran a partir de l’inici de la campanya, tal com indica la Junta Electoral.

Una vegada finalitzada la presentació de cada un dels membres que formen Avancem, s’han rebut les inquietuds dels assistents i s’ha fet un intercanvi d’impressions amb els candidats i candidates amb la finalitat d’escoltar les persones que cada dia tiren endavant Encamp i el Pas de la Casa i de recollir les seves propostes per a incloure-les al programa electoral d’Avancem.