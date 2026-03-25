Avancem exigeix mesures per a garantir l’accés a l’habitatge a Encamp

La consellera comunal del PS (Avancem), a Encamp, Marta Pujol, ha presentat una pregunta escrita per al Consell de Comú d’aquest proper dijous, 26 de març, dirigida a la cònsol major Laura Mas. En la seva intervenció, Pujol recorda que el programa electoral de la majoria incloïa mesures per a col·laborar amb el Govern en l’establiment d’un sistema d’indicadors de preus per zones, impulsar polítiques d’estímul, així com promocions públiques o publicoprivades de lloguer assequible i fomentar la construcció d’habitatge a preu assequible.
Actualment, segons la consellera, “hi ha múltiples promocions d’habitatge en construcció en diverses zones de la parròquia”. Per això, Pujol pregunta si s’ha intentat establir col·laboracions amb algun d’aquests promotors per a destinar part dels pisos a lloguer assequible i quins projectes públics o publicoprivats té previst impulsar el Comú per a garantir l’accés a un habitatge digne, “especialment a partir de l’any vinent, quan vencin les pròrrogues dels contractes de lloguer”.
Amb aquesta pregunta, Marta Pujol vol “controlar l’acció de govern del grup de la majoria al Comú d’Encamp per a garantir l’accés a l’habitatge digne”. “Tot i que no es poden aplicar les propostes programàtiques socialdemòcrates, perquè Avancem es troba a l’oposició, almenys cal exigir que es compleixin els compromisos del partit que governa, i cal fomentar la transparència i el compromís del Comú amb la ciutadania”, assenyala Pujol.