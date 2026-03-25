Les XIX Activitats d’humanitats compten amb la participació d’un centenar de joves per a reflexionar sobre l’amistat i els vincles afectius

In: Societat
Inauguració de les dinovenes Activitats d'Humanitats (SFGA)
Amb l’objectiu de crear situacions pedagògiques que posin en relleu les humanitats com un espai de construcció de l’esperit crític, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha organitzat les dinovenes Activitats d’humanitats. L’edició d’enguany té com a eix central l’amistat, i hi han participat un centenar d’alumnes i deu professors de l’Escola Andorrana de batxillerat, del Colegio Español María Moliner, del Lycée Comte de Foix i del Col·legi Sant Ermengol.

La jornada s’ha estructurat en quatre tallers en què els alumnes i els professors dels diferents sistemes educatius han treballat plegats durant tot un matí. Les propostes han convidat els joves a reflexionar sobre els valors d’una amistat autèntica, la gestió dels conflictes, la comunicació emocional i el paper de l’escolta i l’empatia en les relacions personals. Mitjançant recursos audiovisuals, dinàmiques de grup, activitats creatives i exercicis d’expressió personal, els alumnes han treballat conceptes com la confiança, la cohesió, la solitud, la gratitud i la resolució de desacords. Els tallers han culminat amb espais de posada en comú i creació col·lectiva que reforcen la idea que l’amistat es construeix activament i és un element clau per al creixement personal i la cohesió social.

A més, s’ofereixen dues conferències, una per als alumnes al matí i una altra oberta al públic al vespre, a càrrec de l’escriptora i educadora social, Sara Desirée.

La xerrada inaugural s’ha adreçat específicament a adolescents, on s’ha ofert un espai segur i participatiu per a reflexionar sobre les relacions d’amistat en aquesta etapa vital. La sessió, amb el títol “Les amistats a l’adolescència: cuidar-nos, entendre’ns i posar límits”, ha abordat amb un llenguatge proper i exemples quotidians, el paper del grup, la pressió social, els conflictes, les emocions intenses i la influència de les xarxes socials. Alhora, ha proporcionat eines pràctiques per a identificar relacions saludables, comunicar-se de manera assertiva, gestionar conflictes, regular les emocions i posar límits, tot reforçant la importància de cuidar-se i de demanar ajuda a persones de confiança quan una relació genera malestar.

Finalment, a la conferència oberta al públic, prevista avui dimecres, a les 19.30 hores, a la sala d’actes de Morabanc, l’experta oferirà una mirada rigorosa i accessible sobre el paper clau de les relacions d’amistat durant l’adolescència i sobre com les persones adultes poden acompanyar-les de manera prudent i protectora. La sessió tractarà els factors evolutius que influeixen en els vincles adolescents, analitza les principals dinàmiques relacionals —com la pressió del grup, els conflictes o l’impacte de les xarxes socials— i aporta criteris per a identificar situacions de risc. També presentarà estratègies d’acompanyament basades en el diàleg, la validació emocional i el respecte als límits, amb l’objectiu de promoure relacions saludables i preservar el vincle.

