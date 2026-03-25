Les XIX Activitats d’humanitats compten amb la participació d’un centenar de joves per a reflexionar sobre l’amistat i els vincles afectius

Amb l’objectiu de crear situacions pedagògiques que posin en relleu les humanitats com un espai de construcció de l’esperit crític, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha organitzat les dinovenes Activitats d’humanitats. L’edició d’enguany té com a eix central l’amistat, i hi han participat un centenar d’alumnes i deu professors de l’Escola Andorrana de batxillerat, del Colegio Español María Moliner, del Lycée Comte de Foix i del Col·legi Sant Ermengol.
La jornada s’ha estructurat en quatre tallers en què els alumnes i els professors dels diferents sistemes educatius han treballat plegats durant tot un matí. Les propostes han convidat els joves a reflexionar sobre els valors d’una amistat autèntica, la gestió dels conflictes, la comunicació emocional i el paper de l’escolta i l’empatia en les relacions personals. Mitjançant recursos audiovisuals, dinàmiques de grup, activitats creatives i exercicis d’expressió personal, els alumnes han treballat conceptes com la confiança, la cohesió, la solitud, la gratitud i la resolució de desacords. Els tallers han culminat amb espais de posada en comú i creació col·lectiva que reforcen la idea que l’amistat es construeix activament i és un element clau per al creixement personal i la cohesió social.
A més, s’ofereixen dues conferències, una per als alumnes al matí i una altra oberta al públic al vespre, a càrrec de l’escriptora i educadora social, Sara Desirée.
La xerrada inaugural s’ha adreçat específicament a adolescents, on s’ha ofert un espai segur i participatiu per a reflexionar sobre les relacions d’amistat en aquesta etapa vital. La sessió, amb el títol “Les amistats a l’adolescència: cuidar-nos, entendre’ns i posar límits”, ha abordat amb un llenguatge proper i exemples quotidians, el paper del grup, la pressió social, els conflictes, les emocions intenses i la influència de les xarxes socials. Alhora, ha proporcionat eines pràctiques per a identificar relacions saludables, comunicar-se de manera assertiva, gestionar conflictes, regular les emocions i posar límits, tot reforçant la importància de cuidar-se i de demanar ajuda a persones de confiança quan una relació genera malestar.
Finalment, a la conferència oberta al públic, prevista avui dimecres, a les 19.30 hores, a la sala d’actes de Morabanc, l’experta oferirà una mirada rigorosa i accessible sobre el paper clau de les relacions d’amistat durant l’adolescència i sobre com les persones adultes poden acompanyar-les de manera prudent i protectora. La sessió tractarà els factors evolutius que influeixen en els vincles adolescents, analitza les principals dinàmiques relacionals —com la pressió del grup, els conflictes o l’impacte de les xarxes socials— i aporta criteris per a identificar situacions de risc. També presentarà estratègies d’acompanyament basades en el diàleg, la validació emocional i el respecte als límits, amb l’objectiu de promoure relacions saludables i preservar el vincle.