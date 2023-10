Jaume Colomer presentarà les conclusions sobre l’estudi de l’espai escènic-cultural a la Seu

Cartell anunciant la presentació de l’estudi a càrrec de Jaume Colomer i la posterior conferència (Aj. la Seu)

El pròxim divendres 20 d’octubre, a les vuit del vespre, tindrà lloc a la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell la presentació i conclusions de l’estudi sobre l’espai escènic-cultural a la ciutat, a càrrec de Jaume Colomer, de Bissap Lab.

La presentació d’aquest estudi s’emmarca en el nou cicle de conferències organitzada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que porta per nom ‘La importància de la cultura’.

Així, després de la presentació de les conclusions sobre un futur espai escènic i cultural a la Seu d’Urgell, tindrà lloc la conferència ‘La cultura i la creativitat en el rendiment socioeconòmic de les ciutat’, que impartirà Pau Rausell Köster, economista i director de la Unitat de Recerca en Economia de la Cultura.

La conferència de Raussell incideix en la importància de la cultura per a millorar el funcionament de les ciutats en termes globals. L’equip d’investigació, després de més de 25 anys de recerca en els impactes econòmics i socials de la cultura ha reunit suficients evidències empíriques sobre com la dimensió i l’articulació dels sectors culturals i creatius té impactes significatius sobre la capacitat de les ciutats per a millorar els seus resultats en termes de generació de riquesa i benestar per part dels seus ciutadans.

La conferència desgranarà com a través de la resignificació de la dimensió simbòlica, la creació de mecanismes d’interacció social mitjançant la cultura i la creativitat i la generació d’escenaris vitals culturalment estimulants, les ciutats obtenen també millors resultats en termes econòmics i de benestar.

Les investigacions d’aquest grup de recerca (Econcult) finançades per la Unió Europea estan legitimant i justificant moltes polítiques urbanes que plantegen estratègies de desenvolupament basades en la cultura i la creativitat en moltes ciutats europees.