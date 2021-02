Augmenten les trucades al 112 des de l’Alt Pirineu i Aran

L’any passat es van registrar des de la demarcació de l’Alt Pirineu i l’Aran un total de 14.928 trucades al telèfon d’emergències 112. Aquesta xifra suposa un 6,7% més de comunicacions telefòniques que l’any 2019, que se’n van rebre 13.985.

La majoria de les trucades del 2020 van ser per demanar assistència sanitària 4.025 trucades (27%), una xifra inferior a la de l’any anterior (4.128). Per motius de trànsit es van fer 3.716 trucades (24,9%), un percentatge que va disminuir en relació amb el 2019 (4.189 trucades). Les trucades per temes de seguretat van ser un total de 2.708 (18,1%), un número superior a les 2.476 trucades del 2019. Per motius de civisme es van rebre l’any passat 1.680 trucades (11,2%), gairebé el triple que l’any anterior (596). Finalment, per incendis es van fer 730 trucades al 112 (4,9%) durant el 2020 i 983 al 2019.

L’augment de les trucades es evident a totes les comarques excepte a l’Alt Urgell, on van caure un 3% en comparació amb l’any anterior. En total es van rebre 4.065 de comunicacions telefòniques, xifra interior al 2019 (4.188 trucades). La majoria de les trucades van ser per demanar assistència sanitària 1.395 (34,3%), per sobre de les 1.205 trucades del 2019. Per motius de trànsit es van registrar 1.007 trucades (24,8%), davant les 1.286 trucades fetes al 2019. El 112 també va rebre 912 comunicacions telefòniques per motius de seguretat (22,4%%) durant el 2020, una xifra similar al 2019 (948). Les trucades per temes de civisme van ser 233 (5,7%), davant 123 trucades al 2019; i per incendis, es van registrar 176 trucades (4,3%), enfront les 123 del 2019.

Més de la meitat de trucades (54,2%) rebudes al 112 i fetes des de l’Alt Urgell tenien origen a la Seu d’Urgell. Durant el 2020 es van fer 2.203 trucades, xifra superior a les 1.936 del 2019.

Alta Ribagorça

Des de l’Alta Ribagorça l’any passat es van fer 654 trucades operatives al telèfon d’emergències 112, un 10% més que l’any 2018 (590 trucades). La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit: 201 (30,7%) davant les 193 rebudes durant el 2019; 176 trucades van ser per demanar assistència sanitària (26,9%) i 171 per aquest motiu l’any 2019; per motius de seguretat es van fer 76 trucades (11,6%) i 67 el 2019; per civisme 49 trucades (7,4%) i van ser 21 el 2019; i per incendis 39 trucades l’any passat (5,9%) i 48 durant el 2019.

De les trucades realitzades amb origen a la comarca de l’Alta Ribagorça, 319 es van fer des del Pont de Suert (325 l’any 2019) resultant un 48,7% del total.

Cerdanya

Des de la Cerdanya l’any passat es van fer 4.408 trucades al telèfon d’emergències 112, un 13,4% més que l’any 2019 (3.887 trucades). La majoria d’aquestes trucades, 1.329, van ser per demanar assistència sanitària (30,1%) davant les 1.234 fetes durant el 2019; per motius de trànsit 826 (13,7%) davant les 1.027 del 2019; 583 per motius de seguretat (18%) davant les 535 fetes durant el 2018; per civisme 609 trucades davant 199 al 2019; i per incendis 218 trucades (4,9%) davant les 212 trucades de l’any 2019.

Un 38% de les trucades al 112 l’any 2019 des de la Cerdanya es van fer des de Puigcerdà (1.548 trucades davant les 1.359 fetes durant el 2019).

Pallars Jussà

Des del Pallars Jussà l’any passat es van fer 2.252 trucades al telèfon d’emergències 112, un 11,6% més que l’any 2019 (2018 trucades). El 27% d’aquestes trucades van ser per motius demanar assistència sanitària (608) mentre que se’n van fer 531 al 2019; per motius de trànsit 556 (24,7%) davant 604 al 2019; 424 per motius de seguretat (18,8%) davant 326 al 2019, per civisme 312 trucades davant 111 al 2019; i per incendis 109 trucades (4,8%) davant les 166 fetes durant el 2019.

Un 41,6% de les trucades al 112 l’any 2020 des del Pallars Jussà es van fer des de Tremp (937 trucades davant les 666 fetes durant el 2019).

Pallars Sobirà

Des del Pallars Sobirà l’any passat es van fer 1.618 trucades al telèfon d’emergències 112, un 1,6% més que l’any 2019, en què es van rebre 1.592 trucades. La majoria d’aquestes trucades van ser per motius de trànsit, 485 (30%) davant 586 trucades el 2019; per motius de seguretat 304 (18,8%) davant 153 l’any anterior; per demanar assistència sanitària es van rebre 297 (18,4%) davant les 310 durant el 2019; per civisme es van rebre 196 trucades (12,1%) davant 47 trucades al 2019; i per incendis 84 trucades (5,2%) davant les 218 del 2019.

Un 29,5% de les trucades al 112 l’any 2020 des del Pallars Sobirà es van fer des de Sort (478 trucades davant 333 durant el 2019).

Val d’Aran

Des de la Val d’Aran l’any passat es van fer 1.931 trucades al telèfon d’emergències 112, un 13% més que el 2019 (1.710 trucades). El 2020 es van fer 641 trucades (32,2%) per motius de trànsit mentre que van ser 493 el 2019; 409 trucades (21,2%) per seguretat l’any passat davant les 447 del 2019; 281 per motius de civisme (14,5%) davant les 95 fetes durant el 2019; 220 (11,4%) per demanar assistència sanitària davant les 232 el 2019; i 104 (5,4%) per incendis mentre que van ser 216 durant l’any anterior per aquest motiu.

El 54,1% de les trucades al 112 l’any 2020 des de la Val d’Aran es van fer des de Vielha e Mijaran (1.045 trucades i 934 durant el 2019).