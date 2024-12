Atapeïda agenda cultural per a setmana vinent a Llívia

El Museu de Llívia (Turisme Cerdanya)

La vila de Llívia, a la Cerdanya, proposa un ampli ventall d’activitats de caràcter cultural i de lleure per a aquesta setmana entrant. La més immediata se celebrarà aquest mateix dilluns, entre les 15 i les 16 hores, al local dels Frares. Es tracta d’una xerrada taller emmarcada dins del Pla Comarcal d’Envelliment KM0. L’activitat l’organitza el Consell Comarcal (CCC) i l’Ajuntament de Llívia.

Ja de cara al dimarts, 3 de desembre, tindrà lloc la presentació del llibre “El naixement d’un pare”, a càrrec del terapeuta *Gestalt i fundador de papadri.com, Adrià Sonet. L’acte començarà a les 18 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament de Llívia. Està organitzat pel Consistori de la vila i pel CCC.

D’entre les opcions de la setmana, a Llívia, destaca “Nadal al Museu”. Es podrà conèixer el llibret d’activitats de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines per a infants i les seves famílies que visiten el museu. Aquesta proposta es durà a terme de forma sostinguda des d’aquest proper divendres, dia 6 de desembre, i fins al 5 de gener. L’organització va a càrrec de Museu de Llívia.

D’altra banda, per a aquest proper dissabte, dia 7 de desembre, s’ha programat una visita guiada per a descobrir el poble amb el títol de “Les 5 icones de Llívia. L’entorn patrimonial”. Per a prendre-hi part s’ha de reservar plaça al telèfon del museu 972 89 63 13. L’activitat es farà de les 11 a les 14 hores.

Com a proposta d’oci, també el dissabte, 7 de desembre, tindrà lloc un joc de pistes titulat “Les mil històries del museu”. Va especialment adreçat a famílies amb infants de 8 a 12 anys i es desenvoluparà de les 16:30 a les 18 hores, al museu. S’ha de reservar al telèfon 972 89 63 13.

Encara per al dissabte vinent, 7 de desembre, s’ha organitzat una sessió de quina a càrrec de l’AFA de l’escola Jaume I de Llívia. Tindrà lloc al poliesportiu a partir de les 19:30 hores.

La darrera de les propostes és el Mercat d’Artesania de Llívia que coincideix amb el pont de la Puríssima. Estarà operatiu des del divendres dia 6 i fins al diumenge 8 de desembre, davant de l’escola del poble. L’organització va a càrrec de l’Ajuntament del municipi ceretà.





*La teràpia Gestalt és una forma de psicoteràpia centrada en la consciència de si mateix que s’enfoca a l’aquí i ara. La paraula “gestalt” prové de l’alemany i significa “forma” o “configuració”, i suggereix la idea que la totalitat és més gran que la suma de les parts.