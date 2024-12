L’FC Andorra malbarata un partit que tenia guanyat al minut 95

A vegades és difícil explicar l’inexplicable, però l’FC Andorra ha perdut un partit que tenia guanyat al minut 95, a punt de concloure el temps de descompte, al camp de la Gimnàstica Segoviana. Els tricolors, després d’una primera part força ensopida, han despertat amb el gol local i els quatre canvis que ha introduït el tècnic del Principat, Ferran Costa, en el terreny de joc. Tot plegat ha permès donar la volta al marcador i ha hagut opcions de sobres per a sentenciar. Però, els andorrans han perdonat i en dos minuts de bogeria, la Gimnàstica Segoviana s’ha endut el triomf per 3 gols a 2.

La primera meitat es pot resumir amb un Andorra pacient amb la pilota, però que ha tingut problemes per a superar la primera pressió del conjunt local, liderada per un hiperactiu Davo. Cada cop que els tricolors aconseguien sortir, però, l’equip progressava amb facilitat i, així, ha arribat l’ocasió més clara d’Álvaro Peña, amb un xut que ha marxat per sobre el travesser. Els visitants també han amenaçat amb un parell de centrades perilloses de Pau Casadesús i un xut de Luismi, en la darrera jugada del primer temps.

A la represa, els segovians s’han trobat amb l’1-0 amb un gran gol de bandera de Fer Llorente, però a partir d’aquí l’Andorra ha reaccionat, sobretot amb l’entrada de cop d’Erik Morán, Álvaro Martín, Almpanis i Lautaro. De fet, l’efecte dels canvis no s’ha fet esperar i després d’una centrada d’Iván i d’uns quants rebots, Lautaro ha tornat la igualtat en el marcador (61′).

El partit ha embogit, però tot semblava que feia baixada cap a la porteria del local Oliva. Álvaro Martín, en un bon contracop, ha xutat desviat, mentre que al 81′ ha arribat finalment el gol. Després d’una bona jugada d’Almpanis, la pilota li ha caigut a Manu Nieto que no ha perdonat per a l’alegria andorrana.

Amb l’1-2, l’Andorra ha tingut la sentència als peus d’Alba i d’Álvaro Peña, en dues ocasions, però l’1-3 no ha arribat i la Segoviana ho ha aprofitat per a fer l’empat en una jugada plena de rebots finalitzada amb una espectacular rematada de xilena d’Astray i, per a acabar de capgirar el marcador, un minut després per mitjà de Tellechea. Ha estat un partit de futbol, però el guió ha estat digne d’una pel·lícula dramàtica.





Crònica extreta de la web oficial de l’FC Andorra.