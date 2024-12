Esteve, 23è als 20km mass start de la Copa del Món de Ruka

Irineu Esteve als 20km mass start, a Ruka. Foto: Modica Nordic Focus

Aquest diumenge, l’esquiador de fons, Irineu Esteve, ha entrat entre els 30 primers a la Copa del Món de Ruka. Ha estat a la cursa de 20km mass start en lliure, on ha aconseguit la 23a posició. L’andorrà ha començat allunyat perquè tenia un dorsal alt, el 49, amb molta gent per davant. Al quilòmetre 2,8 es trobava 53è a 25 segons dels primers i es mantenia pràcticament així fins al quilòmetre 5, per a remuntar després fins a la 31a posició.

Al quilòmetre 10,8 Irineu Esteve ja era 22è a 12,3 segons, i al 16km es mantenia 22è a 12,3 segons. Mantenia la posició pràcticament fins el final, quan s’estirava tot i finalitzava 23è (47.03,9) a 59,9 segons del guanyador, el noruec Harald Oestberg Amundsen (46.04,0). Segon i tercer eren els també noruecs Jan Thomas Jenssen, a 0.9, i Martin Loewstroem Nyenget, a 1.9, respectivament, en un sprint tancat.

L’any passat, en aquesta mateixa distància i cursa, també a Ruka, Irineu Esteve va ser 39è.





Irineu Esteve, fondista: “Teníem planejat fer un tipus de tècnica avui. Era intentar conservar a les pujades, que és teòricament on em costa més, per a tindre més energia als plans i creuar els dits per a tindre uns bons esquís i guanyar posicions a les baixades. Sortíem amb un dorsal molt alt, el 49, és difícil remuntar en aquest circuit, però a la primera volta hem vist que els esquís eren normals i llavors hem canviat la tàctica i ha sigut remuntar posicions a les pujades, conservar a les baixades i també als plans.

Ens ha sortit bé, hem pogut remuntar posicions fins la tercera volta, després suposo que pels esforços dels sprints per a remuntar posicions hem pecat una mica en les últimes voltes, anàvem una mica justos d’energia i hem hagut de conservar energia fins la part final. Una 23a posició, bastant a prop dels primers, que em dona confiança per Lillehammer. Si és cert que esperàvem millorar tres, quatre, cinc posicions més, però és el que hi ha i en tot cas és un bon inici de Copa del Món, tenint en compte que l’any passat no vaig poder fer massa curses, així que content i veurem la pròxima”.