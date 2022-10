Manel Alías i Rússia, entre els convidats de l’agenda de novembre a la llibreria El Refugi de la Seu

La Llibreria Crítica El Refugi de la Seu d’Urgell ja té a punt la seva agenda d’activitats del mes de novembre, que ha donat a conèixer aquest divendres. Un dels actes destacats d’aquesta programació serà la presència del periodista Manel Alías, que donarà a conèixer el seu llibre Rússia, l’escenari més gran del món, un dels principals èxits editorials en català d’aquests darrers mesos. L’acte tindrà lloc dissabte 12 de novembre, a les 12 del migdia, i també hi intervindrà l’antropòloga social Natàlia Martí.

Manel Alías Tort, nascut a Berga el 1977, és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau en Periodisme ENG per la Universitat Pompeu Fabra. Es va iniciar com a periodista en mitjans com TV del Berguedà i Regió 7. Des del 2001 treballa a TV3, on ha presentat l’informatiu infantil Info K i ha estat cap d’edició de La nit al dia, a més d’especialitzar-se en temes d’educació.

L’any 2014 va esdevenir corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou. Una etapa que va tancar l’any passat, però que ha prorrogat enguany arran de l’esclat de la guerra a Ucraïna, en la qual hi ha estat present en diverses ocasions com a enviat especial, algunes vegades a tocar de la primera línia de foc. Aquesta setmana mateix, Alías ha publicat el seu segon llibre, L’última victòria de l’URSS, dedicat a la importància que tenien els èxits esportius en l’estratègia política de la Unió Soviètica.

La programació de novembre començarà dijous vinent, dia 3 (19.00 h), amb la xerrada ‘La Castanyada des d’una mirada antropològica’, amb l’antropòloga de la UAB Jèssica Morente. El dia següent, divendres 4, a la mateixa hora, l’Espai de Creació Tartera inaugurarà l’exposició ‘Edicions de Carles Monegal. Stone Litography’. I dissabte dia 5 al migdia (12.30 h), es presentarà Dolça fera que en l’il·lícit trobes el plaer, amb la seva autora, Maria Ferotge. Més endavant, el dia 11 al vespre, hi haurà un concert de Companyia Minimíssima, amb taquilla inversa.

Després de l’acte del dia 12 amb Manel Alías i Natàlia Martí, el 18 de novembre (19.00 h) la fotògrafa Espe Pons presentarà el seu foto llibre Sota la llum del mar. El mateix dia, s’inaugurarà l’exposició ‘Memòria de la retirada-1939’. I el dia 19, a les 12 del migdia, Elena Sixto explicarà el calendari ‘Llunarbori’. Finalment, dissabte 26 al migdia, Marta Santhi oferirà un concert amb taquilla inversa.