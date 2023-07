Finalitza a la Seu “A l’Estiu, Aventura” amb més inscrits

Infants baixant pel circuit d’aigües braves del Parc del Segre (Aj. la Seu)

La primera activitat d’“A l’Estiu, viu l’Esport a la Seu!”, “A l’Estiu, Aventura!” arriba a la seva fi aquest divendres després de cinc setmanes centrades en activitats en el medi natural durant les quals la canalla que hi ha participat, nenes i nens de 5 a 14 anys, ha gaudit de sortides en BTT, senderisme, curses d’orientació, trekking aquàtic, ràfting, piragüisme, karting i escalada, a bada de refrescants activitats a la piscina municipal.

La participació d’aquest mes de juliol ha incrementat un 26% respecte l’any passat, passant de 228 nens i nenes l’any passat als 288 d’enguany. “Pràcticament en tots els torns s’ha superat la inscripció de 2022, fet que confirma la bona acceptació que l’oferta esportiva municipal d’estiu té entre les famílies urgellenques”, manifesta la regidora d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Bàrbara Romeu.





Les inscripcions en números

Cal recordar que, a diferència dels darrers anys, durant el mes de juliol s’ha pogut gaudir de la proposta de “A l’Estiu, Aventura!” que, tradicionalment, es duia a terme durant el mes d’agost.

Aquest canvi ha estat motivat, principalment, per l’important creixement de casals i campus esportius a la ciutat, tots ells durant el mes de juliol. Aquestes activitats són importants per a les entitats locals i demanen un alt ús de les instal·lacions municipals. Per això, “A l’Estiu, Aventura!” -oferta que es porta a terme majoritàriament en el medi natural- al programar-la al mes juliol, s’han alliberat horaris d’equipaments que han fet servir les entitats locals per a les seves activitats.

Per contra, durant el mes d’agost l’ocupació de les instal·lacions és menor i es podrà disposar de més franges per a les activitats de “A l’Estiu, tot l’Esport” que es fan, majoritàriament, en equipaments esportius.





“A l’Estiu, viu l’Esport a la Seu!”

“A l’Estiu, viu l’Esport a la Seu!” és el projecte promogut pel Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu que recull tota l’oferta d’activitats esportives per a l’estiu al municipi. Com en les darreres edicions, s’ofereixen dos tipus d’activitats al llarg de l’estiu, “A l’estiu, aventura!”, del 26 de juny al 28 de juliol, i “A l’estiu, tot l’esport!”, del 31 de juliol a l’1 de setembre.

“A l’Estiu, Aventura!” se centra en activitats esportives en el medi natural i el nostre entorn, mentre que “A l’Estiu, tot l’Esport!” ofereix activitats esportives diverses que inclouen esports més convencionals.

Per a aquest estiu, el Servei d’Esports ha contractat vuit persones amb titulació esportiva per a organitzar i dinamitzar les activitats d’aquest juliol, que treballen ja per a preparar l’oferta del mes d’agost.