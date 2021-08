Senyors i senyores, això no és una paella de carn, no….. és un arròs de muntanya, una recepta espectacular !!

Segur que heu anat per la muntanya i us han vingut uns aromes subtils de farigola i romaní o bé aquella flaire a bolets sortint de la terra en temporada,…..doncs aquests aromes els concentrarem en aquest arròs de muntanya.

Heu vist el color que té? Doncs això ho hem aconseguit amb dos petits trucs que els anirem veient durant la recepta.

Aquest arròs que fem nosaltres queda solt, amb un lleuger socarrat a sota i al puntet, així és com ens agrada a nosaltres, però aquesta recepta la podeu fer una mica al gust:

– Si us agrada més melós li podeu afegir entre 300-500ml més de caldo calent al final + una mica de mantega, això li donarà un toc melós.

– Si us agrada més caldós, doncs ja sabeu, més caldo a l’inici de cocció de l’arròs.

– Si no us agrada tan solt, és a dir, més enganxadet, li afegiu bastant més tomàquet quan feu el sofregit.

– I si us agrada l’arròs més passadet li afegiu una mica més de caldo i el deixeu 3-4 minuts més de cocció.

Dit tot això només quedarà gaudir d’aquest ”peaso” arròs de muntanya amb bolets,… recepta assegurada !!

INGREDIENTS PER FER LA RECEPTA D’ARRÒS DE MUNTANYA AMB BOLETS:

2 Cebes

½ Pebrot verd

1 Tomàquet de pera

2 grans d’all

20g de Carn de nyores

25g de Barreja de bolets deshidratats

400g d’Arròs bomba

1L de caldo de Pollastre (més uns 300ml aprox. pel sofregit)

250mL d’aigua

500g de Costella de porc

4 Salsitxes

2Tires de cansalada

Una mica de farigola i Romaní

Una mica de pebre vermell de la Vera

Oli, Sal i Pebre negre

ELABORACIÓ PER FER LA RECEPTA D’ARRÒS DE MUNTANYA AMB BOLETS:

En un bol posem a hidratar els bolets en 250mL d’aigua i els deixarem un mínim de 2 hores. Tallarem les salsitxes en trossets d’una queixalada. Tallarem la cansalada a trossets petits i juntament amb la costella de porc ho salpebrarem. Posarem una cassola al foc amb una mica d’oli i incorporarem les carn per daurar-les juntament amb dos grans d’all, prèviament esclafats. Un cop estiguin daurats els treurem de la cassola i els reservarem. En la mateixa cassola afegirem el pebrot i la ceba prèviament tallats ben finets i anirem coent fins tenir la ceba ben caramel.litzada (ben marroneta, aquest serà un pas clau per obtenir un bon color final de l’arròs). Anem afegint aigua o caldo cada cop que veiem que es vol enganxar ( aquest procés ens portarà uns 30 minuts). Un cop tenim la ceba ben caramel.litzada afegirem el tomàquet ratllat i esperem a que s’evapori l’aigua. Ara serà el torn dels bolets que teníem hidratant-se. Els afegirem a la cassola i li donem unes voltes, però sobretot no tirarem l’aigua d’hidratar els bolets, ens farà falta més endavant. A continuació li afegim les carns que teniem reservades i removem tot una mica. Afegirem la carn de nyora, una mica de romaní i una mica de farigola (si no voleu trobar cap trosset d’herba sempre podeu fer servir una mica d’oli aromatitzat de farigola i romaní. Podeu veure la recepta i el video al blog). A continuació afegirem també el vi blanc i deixarem que s’evapori l’alcohol. Un cop s’hagi evaporat l’alcohol treurem els grans d’all, pararem el foc o ho baixarem al mínim i esperarem a tenir el caldo a punt de ebullició. En aquest caldo que estem escalfant li afegirem l’aigua d’hidratar els bolets i esperarem a que estigui ben calent (Aquesta aigua d’hidratar els bolets és un altre dels passos clau per tenir el color de l’arròs que tant ens agrada). Ara pujarem el foc de la cassola ( potencia 8 de 10) i afegirem l’arròs amb una miqueta de pebre vermell fumat (el típic pimentón de la Vera). Li donarem unes voltes durant dos minuts. A continuació afegim el caldo ben calent , removem una mica i deixem coent durant 15 minuts distribuïts de la següent manera: 10 minuts a foc fortet (potencia 8 de 10) i després 5 minuts a for mig (potencia 6 de 10). Haurem d’anar fent unes voltetes a la cassola, però sense remenar gaire ehhh, per evitar que s’enganxi molt. En els últims 5 minuts tastarem per si hem de rectificar de sal. Un cop han passat els 15 minuts, remenarem bé tot l’arròs per integrar el petit socarradet per tota la cassola. Deixarem tapat i reposant durant 5 minuts mentre parem la taula.

Ara ja podem gaudir d’aquesta recepta d’arròs de muntanya amb bolets que segur que us transportarà cap a la muntanya!!

Salut i bon menjar!!

Podeu trobar més receptes a cuinateca.cat