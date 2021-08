Els millors llençols segons l’estació de l’any

Triar la roba de llit correcta sempre ha estat fonamental per a dormir millor. Dormir amb uns llençols de qualitat marca la diferència per a aconseguir un bon descans.

Això sí, no s’han d’usar els mateixos llençols de llit en cada estació, ja que hi ha diversos tipus segons cada temporada.

A l’hivern, hauries d’apostar pels llençols de franel·la. Aquest material serveix per a acumular calor, així que ajuda especialment contra el fred extrem en zones de muntanya. Això sí, hauries d’evitar-les en estacions on faci molta calor o en llocs on l’hivern sigui més calorós.

Si estàs a la tardor, podries continuar apostant per la franel·la si vius en una zona freda, encara que això no sempre ocorre. Per aquest motiu, és una millor opció el llençol de cotó o de llana, que són gruixuts, però no acumulen tanta calor.

Per a la temporada d’estiu, la cosa canvia una mica. Si estàs en l’estiu, els llençols han de ser fresquets i còmodes, a més de ser molt transpirables. Els millors materials perquè això passi són el bambú i especialment la seda. A més de garantir comoditat i frescor, també són suaus al tacte.

A la primavera pots usar els mateixos llençols que a la tardor si la temperatura en la teva zona és més freda. En el cas que sigui més càlida, pots apostar per les d’estiu. A més, pots usar llençols de llana i cotó, però apostant per un gruix una mica més fi que l’usat a la tardor.

Per Tot Sant Cugat

Font vivirhogar.republica.com