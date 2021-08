No és ironia. Ho dic desprès d’una intensa reflexió. La crisi, la maleïda crisi, afavorirà –o si més no hauria d’afavorir- l’aparició d’una nova cuina. Perquè quan els 10 € del menú amb que sobreviu qui treballa lluny de casa, es tradueixin en 11 € per obra i gràcia de la pujada de l’IVA disfressada de canvi de percentatge, i quan els 30 € del menú del sopar d’amics del divendres a la nit al restaurant passin a 35 €, alguna cosa caldrà fer per contrarestar-ho.

Com que, agradi o no, una de les opcions serà portar el dinar des de casa i fer un torn rotatori de sopars als pisos de la colla, arriba el moment de demanar ajut als cuiners professionals per no caure en el pou sense fons de descongelar unes pizzes o passar per la casa de congelats, que molt em temo que s’apuntarà a la moda de l’ajustament de preus.

Entenc que és moment de buscar, promoure i practicar les receptes fàcils que molts cuiners tenen al cap. De convertir la resignació impotent i indignada del cuiner i la cuinera per obligació, en orgull per l’originalitat, rapidesa o economia de les receptes.

No demano un impossible. De fet, totes les grans revolucions de la cuina han estat fruit de situacions difícils. Des de l’aparició dels restaurants com a resposta a la revolució francesa d’uns cuiners que havien vist als seus amos passar per la guillotina, a la definició del que avui diem cuina catalana, a principis del segle XX, de la mà de cuiners més o menys lletrats com Ignasi Domènech i per culpa de la crisi econòmica encetada amb la pèrdua de les colònies.

Passant per la Nouvelle Cuisine d’en Bocusse on tant i tants ens hem emmirallat. Una cuina que, en realitat, basava en l’estalvi bona part de la seva suposada revolució conceptual. O potser la salsa preparada no permet fer el tall al darrer moment i posar-lo al damunt, estalviant-se cassoles de guisats dormint a la nevera i amb risc evident d’acabar a la brossa esvaint el possible benefici?

Potser és hora de traduir i editar el Gaste menos cocinando mejor del basc Jose Castillo.