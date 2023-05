Arriben a Ordino les primeres peticions per a obtenir el segell de Reserva de la Biosfera

Reunió de la Taula de Dinamització (Comú d’Ordino)

El Refugi Guardat Borda de Sorteny i Secnoa, han estat les primeres empreses d’Ordino en fer arribar la sol·licitud per a obtenir el segell de la Reserva de la biosfera com a empreses turístiques compromeses. El cònsol major, J. Àngel Mortés, ha expressat el seu agraïment i s’ha mostrat satisfet davant la iniciativa a la reunió de la Taula de Dinamització, que ha tingut lloc aquest matí de dimarts, liderada pels cònsols i la conselleria de Turisme i Dinamització. A la sala del Consell, han estat presents els principals actors de la parròquia, amb representació del sector hoteler, agrícola i artesà, a més del director de l’estació d’Ordino Arcalís.

Segons s’ha transmès als participants, els segells permetran fer una comunicació més efectiva i integradora dels valors que implica formar part de la Reserva de la biosfera. El segell permetrà a les empreses mostrar el seu compromís amb la sostenibilitat i col·laborar professionalment en xarxa.

El proper 15 de juny es reprendrà el curs d’informador de la Reserva de la biosfera, obert a la participació de totes les empreses que vulguin formar-ne part. Amb aquest alineament, productes i empreses guanyaran un fet diferenciador per a atraure nous públics sensibilitzats amb les polítiques de sostenibilitat.

Mortés s’ha referit a la unió dels actors com la millor manera de promocionar el territori amb aquests dos labels. La sol·licitud del segell es podrà fer al servei de Tràmits i caldrà adjuntar una petita memòria de l’entitat. Els productors i les empreses ja han rebut tota la documentació per a l’adhesió, a més de prendre consciència del seu rol com a actors principals de la Reserva de la Biosfera.

A la trobada, s’ha presentat les principals activitats i els esdeveniments que tindran lloc a Ordino els mesos d’estiu, a més d’exposar alguns dels projectes que es treballen des de la conselleria de Turisme com el procés de candidatura per a obtenir el label Best Tourism Villages, atorgat per l’OMT (Organització Mundial del Turisme).