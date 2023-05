El Centre Històric d’Andorra la Vella serà l’escenari de la 10a edició del Jambo

El cònsol menor, Miquel Canturri, a la dreta de perfil, en la presentació del Jambo Andorra la Vella (AndorraCapital)

El tercer cap de setmana de juny el Centre Històric d’Andorra la Vella es transformarà de nou en un gran espai dedicat a la música per a acollir la desena edició del Jambo Andorra la Vella, una cita cultural que s’ha convertit en tot un emblema de la parròquia a les portes de l’estiu.

Enguany, doncs, entre el 15 i el 17 de juny s’han programat una seixantena de concerts d’estils molt diversos per a oferir novament bona música al carrer. L’escenari principal d’aquest any del Jambo se situarà a la plaça del Poble, mentre que la resta d’escenaris es distribuiran entre el carrer Anna Maria Janer, la plaça Guillemó, la placeta Sant Esteve, la placeta Monjó i el Cap del carrer, mantenint així les places petites del barri, que tanta personalitat tenen i que aporten caliu a l’esdeveniment.

El festival fa una aposta aquest 2023 per la música del país, ja que bona part de les actuacions són de formacions i creadors d’Andorra, com Marta Knight, Lluís Cartes, Juli Barrero, Ladis B, Lady Scarlett Trio i Benjis Band. També, precisament per a donar aquesta preponderància a la música d’Andorra, l’ONCA oferirà un concert amb temes de deu artistes del Principat, que les interpretaran en directe amb els arranjaments de música clàssica. Aquest espectacle inclourà, a més, un homenatge al compositor i polifacètic artista Maurici Bellmunt, que va morir el desembre del 2020.

El Jambo també proposa música francesa, com The Buttshakers i Charlotte Fever; espanyola, amb Titu Martí i Maria Jaume entre d’altres; i britànica, amb els The Hanging Stars.

Entre concert i concert, a més, hi haurà actuacions dels DJ del país, que oferiran sessions de chill out.

En aquesta edició també hi haurà espai per al públic familiar amb el Jambo Kids i un concert de la cantautora catalana de kindie music Lali BeGood, i el Jambo Escola, un espai reservat als estudiants de música de les escoles del país i els alumnes de Batxillerat perquè puguin mostrar el seu talent.

Per a completar l’oferta musical hi haurà ioga al carrer (a la plaça del Consell General) amb Olga da Cunha, de Líquid Dansa, amb música en directe amb Albert Bartumeu.

El cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, ha reiterat el suport del Comú a l’esdeveniment (Andorra la Vella és un dels patrocinadors principals), que s’ha consolidat com una activitat que dinamitza el Centre Històric i es complementa a la perfecció amb l’oferta de restauració del barri.

En la mateixa línia, el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, ha remarcat l’evolució positiva que ha fet el festival en els deu anys de vida i la capacitat que ha mostrat per a apropar la cultura a través d’un format molt atractiu per a la gent del país i els visitants. Així mateix, Marta Bravo, responsable de Myandbank, entitat que s’incorpora com a patrocinadora de l’esdeveniment, ha aplaudit la visió innovadora que va tenir el Jambo des dels seus inicis.

Per part de l’organització del Jambo, Oriol Vilella i Toni Colom, han convidat tothom a participar de nou en un esdeveniment que serveix per a gaudir del Centre Històric i per a descobrir noves bandes i formats culturals alternatius. També han recordat el paper que amb els anys ha jugat el Jambo per a fer visible la música al carrer.



