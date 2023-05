El PS pregunta per la trobada dels experts de la Convenció sobre el Canvi climàtic i l’Oficina de l’energia

La socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent i consellera general del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat a Sindicatura avui dimarts una demanda d’informació en relació al treball entre la delegació d’experts del Secretariat de la Convenció del Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC) i els tècnics de l’Oficina de l’energia del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

Vela vol tota la informació relativa a informes i recomanacions sobre aquesta jornada de treball, que va tenir lloc del 8 al 14 de maig al Principat, i que tenia com a objectiu compartir i analitzar la metodologia de treball sobre el sistema de gestió de gasos d’efecte hivernacle (GEI) d’Andorra.

El motiu de la demanda d’informació de la consellera general ve arran de les declaracions fetes pel cap de la delegació d’experts, qui va afirmar als mitjans de comunicació que les recomanacions fetes al Govern eren confidencials i, per tant, no són públiques. “No entenem la confidencialitat d’aquest tipus d’informació. Si volem que la ciutadania sigui conscient dels efectes d’aquest tipus de gasos ha de tenir la màxima informació possible per a poder fer-hi front”.