Arriba una nova remesa amb 1.000 vacunes de Covid-19

Aquest dijous ha arribat al país una nova remesa amb 1.000 vacunes de Covid-19 més que serviran per administrar la segona dosi a les primeres mil persones i assolir així la immunitat enfront del virus SARS-CoV-2. El procés de vacunació al ha començat aquest dimecres 20 de gener després que arribessin al país les primeres 1.000 dosis del vaccí de Pfizer / BioNTech, procedents del Regne d’Espanya. La primera fase de la campanya d’administració de vacunes es destina a residents de centres sociosanitaris i a professionals de la salut, així com treballadors socials que estan a primera línia.

El procés d’aprovisionament de la vacuna contra la COVID-19 que ha seguit Andorra s’està duent a terme, d’una banda, mitjançant el projecte COVAX promogut per l’Organització Mundial de la Salut per a un accés equitatiu de les vacunes a tot el món, en el marc del qual encara no s’han rebut vacunes; i, d’altra banda, a través dels acords bilaterals internacionals, en què se segueixen les vies previstes perquè els estats tercers europeus (països de l’Espai Econòmic Europeu i petits països situats al cor d’Europa -Andorra, Mònaco, San Marino i Ciutat del Vaticà-) puguin rebre la vacuna al mateix ritme i de manera coordinada amb la resta d’estats de la Unió Europea. “L’objectiu primordial en una situació de pandèmia mundial és que la immunitat de grup es pugui assolir de manera equilibrada mitjançant un esforç conjunt i coordinat de tots els països afectats, evitant així que hi hagi regions on el virus podria trobar persones sensibles i seguir difonent-se”, manifesta l’Executiu en un comunicat.

És en aquest marc que el Principat ha arribat a acords bilaterals amb el Regne d’Espanya i la República Francesa com a única via possible actualment per poder aprovisionar-se de la vacuna contra la COVID-19, ja que de moment no ha pogut negociar de manera directa amb els laboratoris farmacèutics. A hores d’ara els acords bilaterals són la única via possible d’aprovisionament per als estats tercers, ja que els membres de la Unió Europea han acordat amb els laboratoris farmacèutics, de manera prèvia, que els petits tercers podran rebre la vacuna adquirint-la a través d’acords bilaterals amb els països membres.

D’aquesta manera, s’ha acordat que l’aprovisionament del vaccí de Pfizer / BioNTech arribarà a través del Regne d’Espanya i que les vacunes de la companyia Moderna arribaran a través de la República de França. En aquests acords també es deixa palès que no es generarà un lucre econòmic per a cap de les dues parts, sense que això suposi un perjudici per al país de la Unió Europea que subministra vacunes als estats tercers. A més, també s’especifica que les dosis subministrades aniran en consonància amb el percentatge de vacunació assolit pels països de la UE.

L’entesa bilateral amb Espanya i França també forma part de les bones relacions transfrontereres que té Andorra amb els països veïns, recorda el Govern. “Fruit d’aquesta bona entesa, Andorra s’ha convertit en un pol dinamitzador econòmic i social del Pirineu oriental. Bona prova d’això són les prestacions sanitàries constants que ha proporcionat Andorra durant la situació actual de pandèmia, així com també amb anterioritat i des de fa molts anys”, destaca l’Executiu en un comunicat.

Durant la segona onada de la COVID-19, des d’Andorra s’han realitzat més de 3.800 proves diagnòstiques de TMA als residents de l’Alt Urgell i, a més, els treballadors transfronterers han tingut accés gratuït a aquestes proves. També s’han atès pacients a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i des de fa molts anys s’ha fet una prestació ininterrompuda del servei de diàlisi, radiologia o endoscòpia dels residents de l’Alt Urgell prop de l’hospital andorrà.

A més, s’ha donat accés a la prestació per suspensió temporal dels contractes de treball i reducció de jornada laboral en què el Govern d’Andorra es fa càrrec de fins a un 75% del salari dels treballadors espanyols fronterers. Finalment, per la cooperació entre ambdós territoris es tracten un nombre considerable de residus urbans de la Cerdanya al forn incinerador d’Andorra, al mateix preu que s’aplica a nivell nacional andorrà i assumint gratuïtament una part de les despeses de transport, segons explica la nota de premsa.