Andorra Telecom reforça l’oferta esportiva amb l’acord entre Movistar+ i DAZN

Movistar+, la plataforma líder en entreteniment a Espanya i Andorra, i DAZN, la plataforma líder global d’streaming d’esport en directe i sota demanda, han arribat a un acord per oferir més contingut esportiu als seus clients. L’aliança comporta la distribució de continguts de DAZN a través de nous canals a Movistar +. Gràcies a aquest acord, DAZN adquireix en exclusiva l’explotació de el mundial de F1 a Espanya fins 2023, competició que es podrà gaudir a la OTT de DAZN a Espanya, i a través de el nou canal DAZN F1, que estarà disponible per als clients de les dues plataformes a partir de l’1 de març per a tota la temporada 2021.

Aquest acord integrarà continguts de la plataforma DAZN a Movistar + a Andorra al llarg d’aquest any. Aquesta nova aliança de Movistar se suma a les ja consolidades amb altres proveïdors de continguts i reafirma a Movistar com a líder del mercat d’entreteniment a Espanya i Andorra amb una oferta esportiva inigualable. Per la seva banda, DAZN, que ja està present en més de 200 països i territoris, ha tancat el 2020 acords estratègics de col·laboració amb operadors i televisions de pagament com Vodafone i Deutsche Telekom i Telefónica O2 a Alemanya, Vodafone a Itàlia i KDDI al Japó, per tal de facilitar l’experiència i l’accés a tots els aficionats a l’esport.

Els clients de Movistar+ a Andorra abonats a Total Plus i els que ja disposaven del contingut de Fórmula 1 podran accedir des del dijous 21 de gener als continguts de DAZN a través dels nous canals DAZN 1 (dial 231) i DAZN 2 ( dial 232), i altres canals multi-esdeveniment que s’aniran incorporant per donar cobertura a totes les competicions. Entre les competicions més destacades que ofereix DAZN es troben la Premier League, el mundial de MotoGP, Turkish Airlines EuroLeague, la Copa del Rei, UFC, la CONMEBOL Libertadores, l’EuroCup de bàsquet, el circuit WTA o la Coppa Itàlia.

Carles Casadevall, portaveu d’Andorra Telecom, posa en relleu la importància de poder comptar amb aquests continguts: “Estem molt satisfets de poder oferir aquests continguts als nostres clients ja que, fins a data d’avui, DAZN no es podia veure a Andorra. El fet de que puguem tenir accés a l’Eurolliga i l’Eurocup de bàsquet, on podrem veure el MoraBanc Andorra, la Copa del Rei i la Premier League de futbol i el campionat de MotoGP, fa que tinguem, probablement, la millor oferta de contingut esportiu des que comercialitzem la televisió sobre fibra òptica”.

Emilio Gayo, president de Telefónica Espanya, ha dit que “aquesta aliança amb DAZN reforça la nostra oferta esportiva i enriquirà l’experiència de tots els aficionats a l’esport. Amb aquesta relació es reafirma el nostre compromís d’oferir sempre als nostres clients el millor contingut propi, mitjançant la nostra producció original i el contingut més rellevant, a través dels socis que lideren la indústria audiovisual. A Movistar + ara arriba DAZN, una aliança que celebrarà tots els èxits de l’esport “.

James Rushton, co-CEO de DAZN considera que ‘l’acord amb Movistar + és un gran exemple de com plataformes d’entreteniment i operadors poden col·laborar per oferir una experiència més satisfactòria i intuïtiva als aficionats a l’esport. Es tracta també d’un moment important per a la nostra companyia i forma part de la nostra estratègia per impulsar un major creixement en els nostres mercats principals. A partir de març, els nostres clients a Espanya gaudiran d’una àmplia cobertura de F1, convertint a DAZN a la plataforma de referència per als aficionats a l’esport del motor a Espanya”.