Movem Ordino demana “no fer política de partit” amb el deute de les transferències del Govern

La consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha demanat introduït un punt a l’ordre del dia de la sessió del Consell de Comú per tractar l’assumpte del deute que té el Govern amb els comuns per les transferències del 2017. Tudó ha defensat que “aquí no s’ha de fer política de partit” i que s’han de reclamar aquests diners.

La consellera socialdemòcrata recolza la corporació ordinenca en la reclamació del deute que el Govern té amb el Comú d’Ordino, que ascendeix a uns 779.000 euros. En aquest punt, Tudó ha exposat que “amb aquests diners, la parròquia d’Ordino, i més amb aquests temps d’ara, podríem estar molt més a prop del ciutadà, fer coses que al ciutadà li anirien bé, i activitats i ajuda per al a gent que ho està passant malament”. El cònsol major, J. Àngel Mortés, ha explicat que en la reunió de cònsols es va acordar encarregar un informe a un advocat i que quan es disposi d’aquest es determinaran les accions a seguir, vist el desacord en la interpretació entre comuns i Executiu.

D’altra banda, Tudó també ha mostrat preocupació pel dipòsit de 80.000 euros que ha fet el Comú a Ironman per a l’organització del Multisport Festival, ja que la prova es podria haver de suspendre a causa de la pandèmia i cal assegurar que es podran recuperar els diners o el compromís de posposar-lo. La pregunta ha tingut el suport del conseller Enric Dolsa. Des de la majoria s’ha assegurat que, si la pandèmia obligués a cancel·lar aquesta primera edició de l’esdeveniment, hi ha el compromís per celebrar-lo el 2022.

Aquesta sessió del Consell de Comú d’Ordino s’ha celebrat telemàticament.