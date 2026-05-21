Durant el primer trimestre s’han destinat 1.510.184 euros a les prestacions de solidaritat

Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries, directes o indirectes, a favor de persones individuals o unitats familiars. En aquest cas, van adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia. Dins d’aquestes prestacions i ajuts, es consideren les pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat.
Així i pel que fa a les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20, durant el primer trimestre del 2026 s’ha destinat un total d’1.510.184,80 €. Durant aquest període hi ha hagut una mitjana de 430 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 238 dones i 191 homes. En relació amb la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 243 persones eren andorranes, 98 espanyoles, 63 portugueses, 9 franceses i 17 persones d’una altra nacionalitat.
Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 38,9% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,4% residien a Escaldes-Engordany, un 14,7% a Sant Julià de Lòria i un 13,6% a Encamp. La resta de beneficiaris residien a la Massana (6,2%), Canillo (3,4%) i Ordino (1,9%). Per tram d’edat, de mitjana, el 51,0% tenien entre 46 i 65 anys, el 17,4% entre 36 i 45 anys, el 15,1% entre 26 i 35 anys, l’11,9% entre 66 i 75 anys i el 4,7% entre 18 i 25 anys.
Respecte a les pensions de solidaritat per a la gent gran, l’import destinat durant el primer trimestre del 2026 ha estat de 2.563.326,07 € i hi ha hagut una mitjana de 1.493 persones beneficiàries d’aquesta prestació de les quals, de mitjana, 1.000 són dones i 493 són homes. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 372 persones eren andorranes, 740 espanyoles, 189 portugueses, 49 franceses i 143 d’altres nacionalitats. Segons la parròquia de residència, de mitjana, un 39,2% dels beneficiaris residien a Andorra la Vella, un 21,0% a Escaldes-Engordany, un 14,4% a Encamp, un 13,5% a Sant Julià de Lòria, un 6,7% a la Massana, un 3,3% a Ordino i un 1,7% a Canillo; a més, el 0,3% restant residia a l’estranger. Per tram d’edat, de mitjana, un 91,6% dels beneficiaris tenien entre 65 i 85 anys.
Finalment, respecte a les pensions no contributives del Govern, durant el primer trimestre del 2026 s’ha destinat un total de 10.173,80 €. Durant aquest període hi ha hagut, de mitjana, un total de 10 persones beneficiàries d’aquesta prestació, el 90,3% de les quals eren dones. Quant a la nacionalitat dels beneficiaris, una mitjana de 7 persones eren de nacionalitat andorrana i 3 de nacionalitat espanyola. Segons la parròquia de residència, un 32,3% residien a Andorra la Vella, un 19,4% a Escaldes-Engordany i a Sant Julià de Lòria, mentre que el 29,0% restant es reparteix equitativament entre Encamp, Ordino i La Massana. Pel que fa a l’edat, tots eren majors de 98 anys.