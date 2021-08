Els equips nacionals d’esquí alpí intensifiquen l’activitat

La preparació de la pròxima temporada de neu segueix el seu camí i els diferents grups d’esquí alpí de la FAE van complint amb les estades programades. Entre la passada setmana i aquests dies els equips s’han dividit entre Peer (Bèlgica) i Stelvio (Itàlia), ja amb esquís amb la translació del treball físic a les pistes.

A Peer és on es troba l’espai indoor Snow Valley on l’equip del grup B d’esquí alpí, amb Carla Mijares, Íria Medina, Àxel Esteve i Àlex Rius ha estat entrenant en una pista dura i exigent. Després d’uns primers dies d’adaptació a una pista complicada, finalment el treball ha estat l’adequat, segons ha explicat el tècnic Yago Antes.

Per altra part, dijous passat va viatjar a l’Stelvio Joan Verdú, on està complint amb diferents sessions d’esquí, mentre que el diumenge ho va fer Cande Moreno. L’esquiadora andorrana va fer tres dies previs d’esquí lliure, de l’11 al 14 d’agost a Les 2 Alpes, per examinar l’esquena, i fins i tot va realitzar un últim dia de traçat. Sembla que Moreno evoluciona força bé en la seva recuperació, tot i que encara queda camí per estar totalment restablerta.

Així mateix, aquestes estades tindran continuïtat per als altres equips de la FAE, ja que el pròxim dia 28 el grup EEBE U19 (Esquí Escola Batxillerat Esportiu) es trasllada també a l’Stelvio per realitzar treball sobre la neu.