Títol: Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l’univers

Edat: A partir de 15 anys

Escriptor/a: ALIRE SÁENZ, Benjamin

Editorial: L’Altra Editorial.

L’adolescència sempre ha estat una etapa difícil de retratar literàriament en el món de la literatura juvenil per part d’escriptors madurs. Com bé podeu comprovar si parleu amb nois i noies d’aquesta edat, els adolescents d’avui en dia no es veuen reflectits en les novel·les que intenten posar-se en la seva pell quan l’escriptor els duplica o triplica l’edat. Tot i això, hi ha temes universals que tant és l’època o l’espai en què se situen, o l’escriptor que els afronta, i és el cas d’aquesta obra de Benjamin Alire (Nou Mèxic, 1954) que porta per títol Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l’univers.

Aristòtil i Dante, dos joves que viuen a tocar de la frontera amb Mèxic, descobreixen l’amistat vertadera mercès a una relació d’autèntic creixement personal. Així com a moltes novel·les d’aventures el creixement s’esdevé al llarg del camí, en aquest cas tot plegat succeeix a tocar de casa.

L’estiu passa, en Dante marxa a Chicago, la marginació no s’atura a l’institut…, però l’amistat entre tots dos es manté per sobre de tot. Una amistat forjada a partir del creixement personal de cada personatge, retratat amb gran destresa a partir d’uns diàlegs vius, enginyosos i dels quals hauríem d’aprendre. I és que el diàleg i el capítol curt, gairebé com una píndola, permet a la novel·la avançar amb bon ritme tot i les més de 300 pàgines que té el volum. I dic aprendre’n ja que l’autor ens ensenya com els diàlegs, ben construïts, poden esdevenir la part principal de la trama sense necessitat d’expressar-se amb les acotacions, moltes vegades sobreres. És aquesta agilitat la que pot ser clau perquè els joves lectors, habituats a una prestesa pròpia dels moments que viuen, s’enganxin en la seva lectura.

No desvelaré el final de l’obra, però val la pena subratllar com aquesta novel·la pot ser un autèntic crossover, punt de trobada entre progenitors i fills adolescents per afrontar la identitat sexual dels fills propis.

Per Joan Portell. Clijcat / Faristol