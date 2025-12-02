AR+I porta a Canillo un projecte transfronterer d’adaptació del territori al canvi climàtic

Els deu socis del projecte Poctefa anomenat Piton, que agrupa entitats i institucions dels dos costats dels Pirineus, es reuneixen aquest dimarts i dimecres, a Canillo, per a celebrar el seu tercer seminari general. Andorra Recerca i Innovació (AR+I), que representa la part andorrana dels socis, ha coordinat, en col·laboració amb el Comú de Canillo, aquesta iniciativa que analitza els resultats dels processos participatius realitzats en territoris com La Molina, el Capcir, Couserans o la mateixa parròquia canillenca. Piton dissenya una metodologia que prioritza les necessitats pròpies del territori per a aplicar trajectòries d’adaptació al canvi climàtic. Per a aconseguir-ho involucra actors locals que són, bàsicament, teixit associatiu i agents públics i privats.
“Des que vam iniciar el projecte al gener de 2024 hem vist com els participants s’han anat involucrant cada cop més en les metodologies i estem molt contents dels resultats que estem obtenint”, ha valorat el tècnic de l’àrea de Sostenibilitat d’AR+I, Ian Serra. Tot i que les àrees estudiades tenen contextos socioeconòmics diferenciats, “hem vist clarament que les problemàtiques són semblants i que les solucions han de ser molt adaptades a cada realitat. Creiem que l’única manera d’aconseguir-ho és involucrant tots els actors afectats i plantejant quines opcions de futur volen per als seus territoris”, ha afegit Serra.
Segons ha explicat un dels coordinadors del projecte, Lucas Meheux, de l’Agence des Pyrènèes, “el canvi climàtic, amb un escalfament que ja arriba als +2 °C als Pirineus segons l’OPCC i les maneres canviants de viure i visitar les muntanyes, està obligant tots els territoris pirinencs i les estacions de muntanya a plantejar la seva transició. La parròquia de Canillo i AR+I, el soci andorrà del projecte, han demostrat una capacitat real de mobilització i visió col·lectiva cap a un futur desitjable. El repte ara és continuar aquest impuls i aquest és l’objectiu del seminari a Canillo, com a preparació per a l’últim any d’aquest projecte que acabarà al 2026”.
Des del Comú de Canillo valoren “molt positivament haver acollit tres focus groups del projecte, perquè ens han permès escoltar de primera mà les inquietuds i expectatives de la ciutadania davant els reptes del canvi climàtic. Aquest espai de diàleg ens ajuda a identificar quines són les prioritats reals del territori i a construir solucions compartides i adaptades”, ha explicat la consellera de Participació ciutadana, Comunicació i Innovació del Comú canillenc, Coia Torres. “Creiem fermament que la participació és essencial en aquest tipus de projectes, ja que només amb la implicació directa de veïns, empreses i entitats podrem avançar cap a un model de futur sostenible i coherent amb la nostra identitat”, ha afegit.
És previst que un cop passi la temporada d’hivern es realitzin els darrers processos participatius del projecte, que acabarà a final de l’any vinent. L’objectiu és poder obtenir una metodologia clara i adaptada per a cada territori i que se’n pugui fer una traçabilitat d’aplicació.
L’objectiu dels projectes POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera entre Espanya, França i Andorra.