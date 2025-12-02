Alerta sanitària i retirada del mercat d’un cosmètic de Yepoda

El producte que ha provocat l'alerta sanitària (SFGA)
Al Principat d’Andorra, el Ministeri de Salut ha informat aquest dimarts sobre una alerta sanitària relacionada amb un cosmètic de Yepoda- The cocoa cloud, fabricat per Cosmetrade SL, que es troba al calendari d’advent 2025. Concretament, el producte afectat és una mantega corporal que està a la casella del dia 8.

En aquest sentit, s’ha rebut una alerta de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que ordena la retirada del mercat del lot SR335 del producte cosmètic esmentat per la detecció de creixement del microorganisme Pseudomonas aeruginosa, a causa d’una pèrdua d’eficàcia del conservant emprat.

El Ministeri de Salut recomana als usuaris que disposin d’alguna unitat d’aquest lot que no la facin servir i la retornin al punt de compra.

