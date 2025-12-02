Alerta sanitària i retirada del mercat d’un cosmètic de Yepoda

Al Principat d’Andorra, el Ministeri de Salut ha informat aquest dimarts sobre una alerta sanitària relacionada amb un cosmètic de Yepoda- The cocoa cloud, fabricat per Cosmetrade SL, que es troba al calendari d’advent 2025. Concretament, el producte afectat és una mantega corporal que està a la casella del dia 8.
En aquest sentit, s’ha rebut una alerta de l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que ordena la retirada del mercat del lot SR335 del producte cosmètic esmentat per la detecció de creixement del microorganisme Pseudomonas aeruginosa, a causa d’una pèrdua d’eficàcia del conservant emprat.
El Ministeri de Salut recomana als usuaris que disposin d’alguna unitat d’aquest lot que no la facin servir i la retornin al punt de compra.