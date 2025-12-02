La clientela puntua FEDA amb un 8

La clientela de FEDA ha qualificat la satisfacció amb l’entitat amb un 8 sobre 10 en l’enquesta de valoració de 2025, una nota igual a l’obtinguda el 2024. A més dels diferents serveis, també s’ha demanat sobre aspectes de l’estratègia energètica de l’entitat i s’ha constatat un reconeixement a la importància de les connexions elèctriques amb els països veïns.
Entre els punts forts que ha destacat la clientela de FEDA, ressalten quatre conceptes: l’atenció rebuda per part del personal de FEDA (8,7), la competència professional (8,6), la bona capacitat per a resoldre incidències i els mitjans tècnics (8,5). En la franja baixa de les valoracions se situen la política de preus (6,6) i l’adequació de les tarifes a les necessitats dels clients (7); no obstant això, ambdós conceptes milloren respecte l’enquesta de l’any anterior.
Durant l’estudi realitzat aquest any per l’empresa externa Hamilton Tàctica, a més, s’ha constatat especialment durant el treball qualitatiu que les respostes de la clientela estaven marcades pel record de l’apagada que va patir Espanya i que a Andorra es va resoldre en pocs segons gràcies a les bones connexions amb França. Aquest fet ha portat a posar en valor tant les infraestructures de subministrament com especialment les connexions amb els països veïns.
Així mateix, en l’enquesta s’ha demanat l’opinió sobre la necessitat d’incrementar la producció d’energia al país, al que el 19% considera que és urgent; el 43% considera que no és urgent però sí prioritari, el 25% ho considera important, però no prioritari i només un 2% no ho considera important, mentre que el 12% no té una opinió formada al respecte.
Quant a les fonts amb què s’ha de produir aquesta energia, el 13% pensa que han de ser exclusivament renovables, mentre que el 42% opina que han de ser principalment renovables; el 28% creu que poden ser renovables i no renovables i hi ha un 3% que opina que cal apostar, únicament, per fonts no renovables.
Pel que fa a la importància de reforçar les connexions amb els països veïns – que és un altre dels reptes que afronta FEDA des de fa anys- el 14% de la clientela ho considera urgent, el 36% ho considera prioritari, el 32% important i només un 3% pensa que no és important.
A més del grau de satisfacció de la clientela de FEDA amb el servei ofert, és important per a l’entitat conèixer l’opinió respecte a les iniciatives i l’estratègia que se segueix, per a poder compartir de la manera més adequada la informació dels projectes que du a terme i detectar si hi ha gaps entre el que es fa i el que comprèn la clientela.
Així, amb les conclusions d’aquest any es posa de manifest que les línies clau d’inversió de FEDA en producció i desenvolupament de la xarxa elèctrica cada cop són més reconegudes per la majoria de la clientela.
Sobre l’estudi de satisfacció
FEDA du a terme estudis de satisfacció de la clientela, a través de la contractació d’una empresa externa des de l’any 2004 per a identificar aspectes de millora i donar resposta a les necessitats del país que es puguin expressar en aquests processos.
L’estudi compta amb un treball qualitatiu, en què s’entrevista de forma extensa a clients de diferents tipologies en trobades de grup on poden expressar les seves opinions sobre diferents aspectes d’interès per a FEDA. A més, compta amb una part d’estudi quantitatiu que es fa mitjançant enquestes online i telefòniques, en el qual enguany han participat 297 clients professionals i 355 clients domèstics.
Al 2025 l’estudi qualitatiu ha tingut lloc a final del mes de maig i el quantitatiu entre el 15 de setembre i el 19 d’octubre.